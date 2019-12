Sadamate ülevõtmiseks valmistab kommunikatsiooniministeerium praegu ette seadusemuudatusi, mis tulevad arutusele valitsuse homsel erakorralisel istungil 11. detsembril.

Seadusemuudatused on vajalikud selleks, et eraldada Ventspilsi sadama töö USA sanktsioonide all olevate isikute mõjust.

"Ventspilsi sadam on meie transiidisüsteemi peaosis, seetõttu peame katkestama igasuguse tegevuse, mis võib mõjutada transiidivoogu ja ettevõtteid, mis Ventspilsi sadamas töötavad ja ei ole seotud Ventspilsi linnapea Aivars Lembergsiga, lõpetama või viima vähemalt miinimumini," lausus transpordiminister Talis Linkaits.

USA rahandusministeerium kehtestas esmaspäeval Magnitski seaduse alusel sanktsioonid mitmele inimesele ja juriidilisele isikule Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerikas, nende seas ka Läti Ventspilsi linnapeale Aivars Lembergsile.

"Korruptsioon jätab inimesed ilma oma riigi ressurssidest, peamistest teenustest ja majanduslikest võimalustest, samas kui see muudab rikkaks vähesed valitud ning hõlbustab keskkonna hävitamist, poliitilist ebastabiilsust ja konflikte," ütles USA rahandusminister Steven Mnuchin.

Ta ütles, et rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval on USA võtnud sihikule toimijad Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerikas, kes jätkavad oma ebaseadusliku tegevuse kaudu stabiilse, turvalise ja toimiva ühiskonna aluste õõnestamist.

USA rahandusministeeriumi koostatud nimekirjas on neli organisatsiooni, mis kuuluvad Lembergsile või mida ta kontrollib. Need on Ventspilsi vabasadama administratsioon, Ventspilsi arenguamet, Ettevõtluse Arendamise Agentuur ja Läti Transpordiettevõtluse Liit.

Washington keelab nende nelja organisatsiooniga äri teha 30 päeva.

Sanktsioonid näevad ette Lembergsi ja nende nelja organisatsiooni varade blokeerimise.

"USA on teinud tihedat koostööd Läti valitsusega, et võidelda korruptsiooni vastu seal ja mujal, ning on pühendunud meie ühisele eesmärgile. See USA tegevus rõhutab Ühendriikide pühendumust Lätile ja meie otsustavust pidada korrumpeerunud oligarhe vastutavaks oma tegude eest meie olulise Euroopa liitlase vastu," ütles USA OFAC avalduses.

Läti välisministeerium hoiatas esmaspäeval, et isikud, ettevõtted või organisatsioonid, kes teevad finantstehinguid Lembergsi või USA rahandusministeeriumi mustas nimekirjas oleva nelja Läti organisatsiooniga, võivad sattuda USA rahandusministeeriumi sanktsioonide alla.