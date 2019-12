Konflikti põhjustas Ungari rahvusvaheliste suhete ja kommunikatsiooni aseminister Zoltan Kovacs, kes nõukogu istungitesaalis toimunud kinnise istungi ajal postitas kommentaare sotsiaalmeedia võrgustikku Twitter.

Ühes oma säutsus pani Kovacs üles foto hoonest, kus peetakse Euroopa Ülemkogusid ning kirjutas sinna juurde: "Sorose orkester on valmis lavale astuma". Hiljem ta siiski kustutas selle postituse, edastas väljaanne Euractiv.com.

Nõukogu istungit juhtinud Soome Euroopa asjade minister Tytti Tuppurainen palus Ungaril esitada intsidendi kohta kirjaliku selgituse. Kovacs oli selleks ajaks aga juba istungitesaalist lahkunud.

"See ei ole mitte ainult, et istung ei olnud avalik, vaid sellised arutelud on Euroopa Liidu lepingute alusel konfidentsiaalsed," ütles Tuppurainen. "Ma küsisin selle kohta Nõukogu õigusteenistuselt ja nad näitasid mulle konkreetse punkti aluslepingutest, mida rikuti. Seega see on tõesti tõsine asi," ütles Soome minister ajakirjanikele.

Kovacs tegi nõukogu istungi ajal Twitterisse rea kommentaare, milles ütles, et selles osalejad on "Sorose orkestri" liikmed, viidates juudi rahvusest USA miljardärile George Sorosele, keda Ungari valitsus süüdistab Euroopasse suunduva immigratsiooni õhutamises.

"Ma leian, et see on ennekuulmatu. Ma ei saa seda aktsepteerida," ütles Tuppurainen. "Ma eeldan kõikidelt oma kolleegidelt antisemitismile vastu astumist, Euroopa Liidus ei ole kohta antisemitismile," lisas ta.

"Me kirjeldame end tihti kui Euroopa ühe perekonna liikmed ja kindlasti ei tee pereliikmetele midagi sellist," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefcovic. "Seega oli see täiesti vastuvõetamatu," lisas Šefcovic.

Teisipäevases üldasjade nõukogus arutati ühe punktina ka autoritaarse president Viktor Orbani juhitud Ungari suhtes algatatud niinimetatud artikkel 7 menetlust, mis käivitatakse riigi suhtes, keda on alust kahtlustada kohtute sõltumatuse, akadeemilise vabaduse, väljendus- ja ajakirjandusvabaduse ohustamises.