M. V. Wool alustas töötajate koondamist

"Täna said koondamisteate need, kes tööl olid," ütles ettevõtte esindaja ERR-ile.

Seaduse kohaselt peab tööandja töölepingu lõppemisest töötajale ette teatama vähemalt 15 kalendripäeva ette, kui tema töösuhe tööandja juures on kestnud alla ühe aasta.

Kui töötaja on sama ettevõttes töötanud üks kuni viis aastat, peab koondamisteate edastama vähemalt 30 kalendripäeva ette, viie- kuni kümneaastase staaži puhul vähemalt 60 kalendripäeva ning veel pikema töösuhte puhul vähemalt 90 kalendripäeva ette.

M. V. Woolis töötab 125 inimest, kellest Postimehe andmeil jäetakse palgale umbes 15 töötajat, et firmat miinimumrežiimil käigus hoida.

Pärast veterinaar- ja toiduameti (VTA) 25. novembril tehtud ettekirjutust, millega amet peatas ettevõtte tegevuse, esitas M.V. Wool töötukassale kollektiivse koondamise teate. Seaduses ettenähtud töötajate informeerimise ja konsulteerimise protsess lõppes 14. detsembril ehk laupäeval, misjärel sai M.V. Wool alustada koondamisega.

Pärast VTA ettekirjutust asusid M.V. Wooli töötajad tegelema Harku ja Vihterpalu tehaste süvapuhastusega.

Ettevõtte nõukogu esimees Meelis Vetevool ütles detsembri algul ERR-ile, et tegevuse taastamist ei saa lõplikult välistada, aga praegu pole teada, kas ja millal see toimub.

VTA võttis meetmed M.V Wooli vastu tarvitusele pärast seda, kui tänavu märtsis tuli Euroopa toiduohutusasutuste kiirteavitussüsteemist häire, et viies riigis on avastatud listeeriabakter, mis on põhjustanud 15 haiguspuhangut. Tegemist oli tüvega ST1247, mida seostatakse ainult M.V. Wooliga ja mida VTA on ettevõtte toodetest ja tootmisest avastanud kokku 35 korral.

M.V. Wool on seisukohal, et nende kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning tooted on ohutud.