Kauplused on M.V. Wooli kriisist üle saamas

Kauplused on M.V. Woolist jäänud tühimiku suutnud lettidel kiiresti täita ning ka kala hinnad ei ole vaatamata kaupmeeste hoiatustele kuigivõrd tõusnud. Üksiti on tagasi pöördumas tarbijate kõikuma löönud usaldus kalatoodete vastu, pühadelt loodetakse suurt läbimüüki.

Paar nädalat pärast M.V. Wooli tehase seismapanemist ja müügi keelamist on nende tooted poelettidel valdavalt läbi müüdud, kauem säilivaid tooteid võib aga siit-sealt veel leida.

"M.V. Wooli tooteid on suuremates Selverites veel saadaval. Kauplustes on veel näiteks forellimarja, soolalõhefileed, mille säilivusaeg on kuni nädala lõpuni. Seega uuest nädalast neid tooteid enam riiulitel pole. Saadaval on ka marineeritud tooted nagu turk, angersäga, hõbeheik, nende toodete "kõlblik kuni" ulatub uude aastasse," loetles Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

"Valdav enamus M.V. Wooli pakendatud tooteid on tänaseks läbi müüdud. Tulenevalt toodete elueast ja liikumiskiirusest võib mõnedes kaupluses veel üksikuid tooteid leida," ütles Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats.

Kaupmehed ei taha väga täpselt öelda, kui palju nende kalamüük listeeriaskandaali tulemusel kannatas. Küll aga väidab enamik neist, et suures pildis erilist langust pole, erinevused torkavad silma kindlates segmentides.

Näiteks Coopil tegi värske kala müük läbi vaid väikese languse, teiste kalatoodete müük jäi samaks või isegi kasvas pisut.

"Suures pildis langes kalatoodete müük alla ühe protsendi," võttis Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido müügitulemused kokku.

"Müüginumbritest näeme, et kala on siiski eestlaste poolt armastatud, küll aga tõesti on mõneti langenud külmsuitsukalade läbimüük. Viimaste osas toimusidki suuremad muudatused, mistõttu üleminekuperioodil oli saadavusega probleeme," tunnistas Bats Rimi kogemust.

Prisma loodab samuti kalamüügi koguste peatset taastumist.

"Müügistatistika järgi on kala ostmine natuke vähenenud, aga usume, et see on ajutine. Pingutame ka ise selleks, et kala söömine pikemas plaanis ei väheneks, pakkudes osades kauplustes värskelt kohapeal suitsutatud kala ning lähiajal on meil plaanis oma lettidele tuua uusi põnevaid kalatooteid," kommenteeris Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots.

Selveri kalamüük aga kannatas tugevalt. "Kindlasti on tarbijaid, kes ei julge enam kala osta ja on ettevaatlikud, kuid on ka neid tarbijaid, kes ei lase end sellest mõjutada ja söövad kala edasi. Kogu kalamüük on langenud ca 15 protsenti, millest suurim langeja on värske punane kala, mille osas tarbija on jätkuvalt ettevaatlik, ning suitsutatud kala, mille saadavus pole enam varasemaga võrreldav," loetles Rivo Veski.

Kauplused kinnitavad, et M.V. Wooliga kaasnenud tarneraskused on suures osas nüüdseks ületatud.

Kõige keerulisemaks hindab olukorda Selver. "Olukord on kahtlemata keeruline. M.V. Wool oli turul suur tegija, ühe sellise kadumine mõjutab kogu turgu. Sortimendis puudusi tekkinud ei ole, ent kriitiline on suitsukala saadavusega teenindusletis. Suuremale osale toodetest oleme asendused siiski leidnud, mõningate puhul veel tegeleme asendamisega. Kõiki tooteid tõenäoliselt ei ole võimalik asendada," tõdes Rivo Veski.

Rimi on olukorrast sujuvalt välja tulnud. "Olukord turul on üldiselt stabiilne. Hetkel oleme suutnud erinevad segmendid sortimendis ära katta ehk klient ei tohiks erinevust väga tugevalt tunnetada," kommenteeris Katrin Bats.

"Prisma kalatoodete lett pole peale M.V. Wooli tehase sulgemist tühi olnud. Uued tarnijad on leitud ja uus sortiment, mille raames asendasime ka M.V Wool tooted, hakkas kehtima kohe peale nende toodete läbi müümist," kirjeldas Piret Lankots Prisma seisu.

"M.V. Wool oli kahtlemata üks suurematest kalatoodete tarnijatest. Nende tootmise peatamine tähendas meie jaoks paljude nende kalatoodete asendamist teiste tarnijate toodetega, kuid hea meel on tõdeda, et toodete asendamine uutega on väga hästi õnnestunud ning isegi detsembrisse planeeritud värske kala kampaaniad toimuvad plaanipäraselt," selgitas Martin Miido Coopi olukorda, lisades, et detsembrisse plaanivad nad kalatoodete läbimüügi kasvu.

Ka kala hinnad pole vaatamata kaupmeeste hoiatustele kallinenud, jätkuvalt leiab ka väga madala hinnaga kampaaniad. Kaupmehed loodavad pühadeperioodil senise müügilanguse kasvuks vormida.

"Värske punase kala hinda ei mõjuta tootja kadumine või lisandumine, vaid pigem maailmaturul toimuv. Detsembris on alati punase kala hind kõrgem, kuna nõudlus on suur," põhjendas Rivo Veski Selverist.

"Värske kala hinnad muutuvad iganädalaselt. Eriti praegu, mil pühadeperioodil on hinnad tulenevalt suurenevast nõudlusest kasvus," ütles Katrin Bats Rimist.

"Märgatavat hinnatõusu see kaasa ei toonud," tõdes Piret Lankots Prisma kohta, kes allahindluskampaaniaid põhimõtteliselt ei korralda.

Ka Coop kinnitas, et M.V. Wooli asendamine teiste tootjatega pole kala müügihindu mõjutanud.