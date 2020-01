Kaitseminister Jüri Luik (Isamaa) ütles olukorda Iraaniga kommenteerides, et Eesti seisab liitlasena USA kõrval. Luik rõhutas, et USA kaitseb oma diplomaate ning objekte.

"Loomulikult kogu info ei ole meil veel käes, aga fakt on see, et me seisame koos USA liitlasega olukorras, kus ameeriklased kaitsevad nii diplomaate kui ka sõjalisi rajatisi Iraagis ja mujal Lähis-Idas," ütles Luik "Aktuaalsele kaamerale".

Luik meenutas, et Iraagis teenib ka Eesti üksus, mis on ühes Ameerika sõjaväebaasis. "Nii, et loomulikult jälgime tähelepanelikult seda, mis seal toimub," lausus ta.

Iraani kättemaksulubaduste kohta ei osanud Luik praegu midagi konkreetset öelda. "Seda on praegu väga keeruline spekuleerida. Ma usun, et lähematel päevadel midagi eriti ei juhtu, aga risk, et mingisugune sõjaline vastulöök USA huvide vastu viiakse läbi, on olemas," kommenteeris Luik.

Iraagis hukkus ööl vastu reedet USA raketilöögis Iraani revolutsioonikaardi mõjukas kindral Qasem Soleimani. Rünnakuks andis käsu president Donald Trump, teatas Pentagon ametlikus avalduses. Iraan on lubanud USA-le karmi kättemaksu.