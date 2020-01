USA kindrali sõnul kavatses Iraan raketirünnakuga ameeriklasi tappa

Iraan tulistas teisipäeval rohkem kui tosin ballistilist raketti USA üksuste ja koalitsioonijõudude pihta Iraagis.

Uudisteagentuur AP ei täpsustanud mingil põhjusel kõnealuse kindrali nime.

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles umbes samal ajal, et on armee on valmistunud Iraani toetusega relvarühmituste võimalikeks terrorirünnakuteks, vahendas telekanal CNN.

Kindrali sõnul on rünnakute sihtmärgiks kõige tõenäolisemalt USA ja liitlasvägede sõjaväelased Iraagis ja ka mujal.

USA kaitseminister Mark Esper ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et Ühendriigid on taastanud Iraani suunal mõninga heidutustaseme.

Esper viitas sellega Iraani toetusega Iraagi relvarühmitusele Kataeb Hizbollah.

"Ma arvan, et me oleme viimase aja rünnakute järel Kataeb Hizbollahile ja pärast kindral Qasem Soleimani tapmist taastanud Iraani suunal heidutustaseme. Kuid eks me näe. Aeg näitab," ütles Esper.

Pentagon hoiatas juba kuu alguses, et Iraani toetusega rühmitus Kataeb Hizbollah, mis ründas USA Bagdadi saatkonda, võib korraldada veel rünnakuid USA rajatiste vastu.