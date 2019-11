Finnair tühistas streigi tõttu esmaspäeval kõik Tallinna-Helsingi otselennud

Soome lennufirma Finnair tühistas postitöötajate toeks toimuvate streikide tõttu sajad esmaspäevale kavandatud lennud.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts ütles ERR-ile, et see mõjutab ka Tallinna lennujaama üsna palju, sest kõik lennud täna Tallinna-Helsingi ja ka Helsingi-Tartu vahel on tühistatud.

"Kõigile reisijatele on Finnair leidnud teise võimalusi sihtpunkti jõuda ja selleks tuleb tihtilugu kasutada mõnda teist lennufirmat. Helsingisse otse Tallinnast ei saa, vaid tuleb lennata kas läbi Riia, Stockholmi või mõne muu vahejaama kaudu," selgitas ta.

Holtsi sõnul leidis Finnair ise võimalikud lahendused ja teavitas neist reisijaid. Kokku mõjutab ühepäevane streik Tallinnas lennujaama andmetel 700-800 inimest.

Ta lisas, et need, kellel on plaanis lähiajal Finnairiga reisida, võiksid jälgida lennufirma kodulehte, sest seal antakse esimesel võimalusel infot, kas reis toimub või ei. Samas võtab Finnair alati ka ise ühendust ja püüab seda võimalikult vara teha.

Kuna streik on plaanitud ühepäevasena, loodab lennujaam, et edasistel päevadel reisides tõrkeid ei teki.

"Hetkel meil ei ole andmeid, et lennud homme ei peaks toimuma, nii et meie elame selles vaimus, et homme on Tallinna-.Helisingi liinil juba täiesti plaanipärane lennuliiklus," kinnitas Holts.

Streik mõjutab ka laevaliiklust

Tallink Grupi laevadest mõjutab streik vaid Soome lipu all sõitvaid laevu Baltic Princess, mis sõidab Turu-Stockholmi liinil, ja Silja Serenade'i, mis sõidab Helsingi-Stockholmi liinil. Kõik ülejäänud Tallinki laevad jätkavad sõitmist graafiku järgi.

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link ütles, et praeguseks on tühistatud Baltic Princessi esmaspäevaõhtune väljumine Turust.

"See otsus mõjutab 300 reisijat, kellega võetakse ühendust ning kellele pakutakse alternatiive. Juhul, kui ka täna ei jõuta ametiühingutega kokkulepeteni, peame homme tühistama Silja Serenade'i õhtuse väljumise Helsingist ja ka homse Baltic Princessi väljumise," sõnas Link. "Loodame, et kokkuleppele jõutakse siiski lähiajal, jälgime olukorda ning teeme vastavalt vajadusele kiirelt otsuseid ja muudatusi."

Seoses Soome meremeeste ametiühingu osalemisega Soome Posti toetusstreigis ei tee ka Eckerö Line'i laevad M/S Finlandia ja M/S Finbo Cargo esmaspäeval oma planeeritud reise.

Finlandia väljus Tallinnast kell 6 hommikul ja jääb Helsingisse, Finbo jääb Vuosaarisse pärast sinna saabumist.