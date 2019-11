Soome postitöötajate töövaidlus lahendust ei saanud, streigid laienevad

Soome riiklik lepitaja Vuokko Piekkala teatas pühapäeva õhtul, et postitöötajate töövaidluse asjus pole endiselt kokkulepet sündinud. Kokkuleppele mitte jõudmine tähendab seda, et postitöötajate streik ja senised toetusstreigid jätkuvad ja laienevad ning esmaspäeval algavad uued ulatuslikud toetusstreigid toovad kaasa tõsiseid tõrkeid pealinna liikluses, Helsingi-Vantaa lennujaama töös ning laevaliikluses.

Piekkala sõnul oleks teenindussektori tööandjate liit Palta lepitusettepanekuga nõus olnud, kuid posti- ja logistikavaldkonna ametiühing Pau lükkas ettepaneku tagasi, vahendas Yle.

Pau omakorda teatas, et oli sunnitud ettepaneku kui terviku tagasi lükkama, sest kommunikatsioonisektori ametiühing Medialiitto polnud selles sisalduvate tingimustega nõus. Süüdlasena mainitud Medialiitto omakorda teatas, et polnud nõus asjaoludega, mis oleksid puudutanud pakisorteerijate olemasolevaid kollektiivlepinguid tütarfirmas Posti Palvelut Oy, sest viimased on sõlmitud hoopis Tööstusliidu tingimuste alusel.

Probleemi sisuks on postifirma otsus viia umbes 700 pakisorteerijat üle tütarfirmasse Posti Palvelut Oy, mis tähendaks, et nendele inimestele hakkaksid kehtima uued töötingimused ja nende töökohad oleksid tööstusvaldkonna ametiühingu haldusalas, mitte aga posti- ja logistikavaldkonna ametiühingu Pau all nagu varem.

Mitu olulist toetusstreiki saavad alguse esmaspäeval ning need võivad mõjutada ka Eestis elavaid inimesi.

Peamiste toetusstreikide tulemusena peatub bussiliiklus Helsingi piirkonnas ning oluliselt on raskendatud Helsingi-Vantaa lennujaama töö.

Meremeeste toetusstreigid mõjutavad peamiselt Soome ja Rootsi vahel liikuvaid laevu. Tallinna-Helsingi laevaliikluses tähendab see vaid Eckerö Line'i laevu Finlandia ning Finbo Cargo. Viimane neist ei sõitnud toetusstreikide tõttu juba reedel ega sõida ka laupäeval.

Märkimisväärne on ka see, et pühapäeval teatasid uutest, kuid teise küsimusega seotud streikidest ka Soome Tööstusliit ning ametiühingud Pro ja YTN. Sisuliselt tähendab see seda, et detsembris hakkavad Soomes streikima kümned tuhanded töölised.

Ülevaade postitöötajatega seotud streikidest:

* Posti- ja logistikavaldkonna ametiühingu Pau streik algas 11. novembril. Streik puudutab umbes 9000 töötajat;

* 11. novembril lõpetas lennundusvaldkonna ametiühing IAU toetusstreigi raames posti sorteerimise lennujaamades. Euroopa-väliseid saadetisi hakatakse menetlema alles pärast streigi lõppu;

* 18. novembril lõpetas Soome meremeeste ametiühing SMU toetusstreigi raames Soome Posti saadetiste võtmise Soome saartega ühendust pidavate aluste pardale. 21. novembril laiendas SMU toetusstreiki ja laevadele ei pääsenud enam veo- ja kaubaautod.

* 18. novembril liitus toetusstreikidega ka auto- ja transpordivaldkonna töötajate ametiühing AKT, mille liikmed, sealhulgas Posti Kuljetus Oy töötajad, ei menetlenud enam Soome Posti saadetisi ja tööülesandeid.

* 18. novembril algas ka ametiühingute JHL ja RAU toetusstreik, mis sisuliselt peatas kaubaveo Soome raudteel;

* 22. novembril liitus toetusstreikidega Soome esmatarbekaubanduse töötajate ametiühing Sel. Praktikas tähendab see seda, et Soome Posti ja selle tütarfirmadega seotud transporditöid enam ei tehta;

* esmaspäeval, 25. novembril algab auto- ja transpordivaldkonna töötajate ametiühingu AKT toetusstreigi järgmine etapp, 24 tundi kestva tööseisakuga. Praktikas tähendab see näiteks seda, et pealinna piirkonnas töötavad bussijuhid, keda on umbes 3000, esmaspäeval ei sõida ehk sisuliselt peatub Helsingis bussiliiklus 24 tunniks. Sarnaselt tegutsevad ka bussiliiklusega seotud mehaanikud. Kõik see tähendab, et Helsingi piirkonna ühistranspordi eest vastutaval munitsipaalettevõttel HSL bussiliiklust asendada ei õnnestu ning seetõttu tulebki piirduda ainult elanikele informeerimisega;

* 25. novembril algab lennundusvaldkonna ametiühing IAU toetusstreik ehk esmaspäeva hommikust teisipäevase vahetuse alguseni kestev tööseisak. IAU liikmed töötavad ettevõtetes, mis pakuvad maapealseid teenuseid kõikidele Soomes tegutsevatele lennufirmadele.

* 25. novembril laiendavad toetusstreiki ka meremehed. See mõjutab aga ka Tallink Silja Line'i ja Viking Line'i reisijaid. Rakendumisel mõjutaks toetusstreik kõiki Soome lipu all sõitvaid laevu.

Tallink Silja laevadest oleks mõjutatud Turu-Stockholmi liinil sõitev Baltic Princess ja Helsingi-Stockholmi liinil sõitev Silja Serenade. Baltic Princess jääb Turu sadamasse 25. novembri õhtul ja Silja Serenade helsingi sadamasse 26. novembri hommikul. Tallinki ja Viking Line'i Eesti liine streik ei mõjuta.

Viking Line'i teatel on toetusstreigist mõjutatud viis laeva - Mariella, Gabriella, Amorella, Viking Grace ja Rosella.

Eckerö Line'i laeva Finlandia streigieelseks viimaseks väljumiseks jääb 25. november. Muuga ja Vuosaari vahel sõitev laevakompanii Eckerö Line kaubalaev Finbo Cargo ühineb samuti Soome ametiühingute toetusstreigiga postitöötajate toetuseks;

* 25. novembril ühineb toetusstreikidega ka elektrienergia töötajate ametiühing, mille liikmed streigivad seitsmes posti- ja logistikakeskuses;

* 25. novembril algab ka postitöötajate endi ehk ametiühingu Pau streigi järgmine faas.

* 8. detsember on päev, mil peaksid lõppema nii postitöötajate streik kui ka erinevad toetusstreigid.