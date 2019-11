Seoses Finnairi toetusstreigiga jäi täna Tallinnast ära seitse lendu, mis puudutas umbes 800 reisijat. Tartust väljuma pidanud lennuga tahtis sõita umbes 50 inimest, kellest 11 tulid bussiga Tallinna ja teised leidsid ise võimaluse Tallinna lennujaama jõudmiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Reisijatega tegeleb lennufirma ise ehk kõikidele reisijatele otsitakse asenduslend või pakutakse lendu teisel päeval. Tänasel hetkel see streik on planeeritud ainult tänaseks päevaks ja homme hommikust peaks lennud jälle toimuma täisregulaarsusega," selgitas Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Laevareise Tallinna Sadamast mõjutas streik suhteliselt vähe. Käigust jäid ära Eckerö Line`i laevad Finlandia ja Finbo Cargo.

"Näha on, et reisijad ja kaup liigub osaliselt teistele laevafirmadele, et siis koormus teistel firmadel suureneb. Arvata on, et tuleb leida alternatiivseid lahendusi," märkis Tallinna Sadama sadamakapteni asetäitja Siim Seeman.

Tallinki laevad väljusid Tallinnast plaani kohaselt. Küll puudutas streik Soome ja Rootsi vahel kurseerivaid Tallinki laevu, mis sõidavad Soome lipu all.

"Helsingi-Stockholmi vahel laev Silja Serena ei käi. Turu-Stockholmi vahel Silja Princess viimane jääb täna õhtul Turus seisma ja Silja Serena homme hommikul Helsingis. Küll jätkavad sõitu nii Galaxy kui Silja Symphony samadel liinidel. Tallinna-Helsingi liini ei mõjuta, pigem püüame olla abiks, et kõik, kes peavad saama Soome või Soomest tagasi, seda Tallinki abil saaks," rääkis Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Reiside ärajäämisega seotud materiaalset kahju Nõgene veel nimetada ei osanud. "Sõltub, kui pikalt see kõik kestab ja eks see on hea küsimus, kellele selle eest tuleks lõpuks arve esitada, sest tasub meeles pidada, et streik toimub Soome riigiettevõtte töötajate toetuseks, nii et kindlasti on siin palju mõtlemisainet."

Nõgene nentis, et kuna Tallinki laevad seilavad erinevate lippude all, on riigiti ka erinev võimalus toetusstreike korraldada.