Stoicescu sõnul lähiajal Venemaal midagi murrangulist ei toimu

"Nähtavasi on tegemist ettevalmistusega 2024. aastaks, kui Vladimir Putini ametiaeg hakkab lõppema," rääkis Stoicescu kolmapäeval "Aktuaalse kaamera" otsestuudios.

Kui Putin presidendiametist lahkub, siis peab ta Stoicescu sõnul olema kindel, et talle jääb riigis juhtiv roll ja tagama selle, et on ümbritsetud lojaalsete inimestega.

Peaministri kohalt tagasi asunud Dmitri Medvedevi lubas Putin määrata Venemaa julgeolekunõukogu aseesimehe kohale. "Medvedev on Putini meeskonnas, nad on alati tandemina tegutsenud," sõnas Stoicescu.

"Putin rõhutas, et nõukogu peaks leidma riigi põhiseaduses oma rolli ja staatuse ning see viib mind mõttele, et võib-olla kordub Venemaal Kasasthani stsenaarium, kus julgeolekunõukogu esimees on riigis endine president, mitte ametis olev president," arutles Stoicescu. Putin on praegu julgeolekunõukogu esimehe kohal.

Stoicescu leidis, et presidendi roll Venemaal formaalselt ei vähene, küll aga faktiliselt. "Putin ütles välja, et rahvas tahab muutusi. Nüüd läbi nende põhiseaduse muutmise ettepanekutega ta tahab seda inimestele sugereerida. Kuid need muutused pole selleks, et teha Venemaast demokraatlikum riik, vaid selleks, et luua tingimused tulevikus võimu ümber mängimiseks."

Kui leidis uue peaministri, tundub olevat samasugune mees nagu omal ajal Putin ise, keegi ei tea temast midagi.