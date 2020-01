Politoloog: Putin asub pärast presidendiametit tegutsema julgeoleku teemadega

Putin andis kolmapäeval aastakõnes teada, et kavatseb muuta presidendi rolli Venemaal.

Tüür selgitas, et Putin ei vähenda samas oma võimu, vaid oma järeltulijate võimu. "Tema eesmärk omaette on presidendi volitusi vähendada selleks, et tema järel tulev, kes iganes, ei saaks olema samasuguse võimutäiusega," lisas Tüür.

Selge pole, mida Putin ise pärast presidendiametit tegema hakkab.

"Nüüd on küsimus, mis volitused ta endaga kaasa võtab ja kuhu. Peaministriks ta ilmselgelt saada ei taha, sest see oleks liiga tehniline ja igav amet tema jaoks. Ilmselgelt, mis on tema lemmikteemad, on suured julgeolekupoliitilised, globaalse haardega teemad. Selle jaoks vähemalt praegu sobiks kõige paremini julgeolekunõukogu esimees. Selleks võib saada - kui see kirjutatakse sisse põhiseadusesse - riiginõukogu. Selleks võib saada Venemaa-Valgevene liitriigi presidendi koht. Neid kohti võidakse veel juurde mõelda, aga selge on see, et Putin, minnes kuhu iganes, võtab endaga kaasa julgeolekubloki," arutles Tüür.