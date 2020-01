Tüür ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kuna praegu ei ole veel teada, mida täpsemalt tähendab põhiseadust toetavate seaduste muutmine, siis ei saa eeldada, et muudatused võiksid tekitada rahva seas rahulolematust.

"Kuna selle paketi sisu ei ole veel täpselt teada, siis pole võimalik ennustada, kui palju see võiks tuua vastuseisu," sõnas ta.

"Aga väga muljetavaldav oli see, kuivõrd massiivse sotsiaalsete lubaduste lainega juhatati muutmisvajadus sisse. Esimene pool kõnest oli täis lubadusi laste, koolide, hariduse, tervishoiu tugevdamiseks, kõikvõimalike funktsioonide laialijaotamiseks, vastutuse jagamiseks. See umbes 500 miljardi rubla suurune lisakulu võiks kinni toppida igasuguse võimaliku rahulolematuse. See soov muuta põhiseaduslikke seadusi juhatati sisse väga rasvaste lubaduste lainega," selgitas Tüür.