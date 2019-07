Kriitikud: lõdvemad laenureklaami piirangud suurendavad makseraskustes inimeste arvu

"Piiks-piiks ja raha tuleb" - sellist omaaegset reklaamlauset kiirlaenu pakkumiseks ei tohi kasutada ka siis, kui reklaamiseadust muudetakse. Ent tarbijalaenu reklaamis sisalduva teabe piirangu kaotamine annaks laenuandjale siiski vabamad käed ja kasvataks reklaamide mahtu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Majandusminister Taavi Aasa (KE) sõnul ei puudutaks muutus sugugi kitsalt kiirlaene, vaid laenu- ja liisinguteenuse pakkujaid laiemalt.

"Et neil oleks võimalus oma tooteid tutvustada, turule tulla, selleks ongi mõeldud see eelnõu, et toetada nende tegevust. Kindlasti ei ole see eelnõu suunatud kiirlaenuandjatele," selgitas Aas.

Krediidiasutusi ja muid laenuandjaid koondava ühenduse FinanceEstonia juhatuse esimees Andrus Alber tõi näite, et kui praegu tahab laenufirma sotsiaalmeedias oma majandustulemustest teada anda, läheks see reklaamiseadusega vastuollu ning selline piirang pole mõistlik. Samuti märkis ta, et rohkem infot reklaamis parandaks konkurentsi, kuid muud tingimused jääksid samaks.

"Ega see, kui reklaami rohkem tehakse, reklaami juurde rohkem infot antakse, ei muuda seda olukorda, et laenuandja peab hindama inimese maksevõimet, inimese võimet laenu teenindada. Need nõuded kõik jäävad alles," selgitas Alber.

"Sellised agressiivsed reklaamid ja piirangud reklaamidele jäävad endiselt kehtima - mis muutub, on see, et neid krediiditingimusi on lubatud rohkem tutvustada," ütles Aas.

Viimase viie aasta jooksul on tarbimislaenude jääk liikunud tõusvas joones, kuid samas on tähtajaks tasumata laenude osakaal vähenenud. Kui 2015. aastal moodustas see 8,3 protsenti kõigist laenudest, siis tänavu aprilli lõpus oli see 4,9 protsenti.

Võlanõustaja Terje Lääts pelgab, et reklaamipiirangu lõdvendamine toob tarbijalaenule rohkem reklaami ja see omakorda suurendab laenamist.

"Inimesed on hädas oma laenude tagasimaksmisega. Milleks me siis veel toodame juurde uusi inimesi, kes tänaseks ei olegi veel näinud, kui lihtne on saada kiirlaenu," kommenteeris Lääts.

Reformierakondlasest endine majandusminister ja riigikogu liige Kristen Michal kardab samuti, et rohkem reklaami võib tekitada rohkem probleeme.

"Kui headel aegadel minnakse seda teed, et hakatakse kliendibaasi laiendama, antakse selliseks reklaamiks ja selliseks agressiivseks kampaaniaks rohkem voli, siis selle tagajärg tõenäoliselt on, et kui majandus jaheneb, inimestel tulevad ka makseraskused," rääkis Michal.

Tema sõnul võiks arutada liisinguid puudutava teabe jagamise nõudeid, kuid kiirlaenud jätaks ta sealt välja.