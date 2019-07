Pangaliit toetab laenureklaamipiirangute leevendamist

Eesti Pangaliidu hinnangul on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi plaan leevendada laenureklaami piiranguid tarbijale kasulik, kuna selle eesmärgiks on luua inimeste jaoks erinevate laenude osas selgust.

"Eestis tegutsevad pangad toetavad seda sammu, kuna viimased kolm aastat on kõiki laenutooteid eluasemelaenust krediitkaardini tohtinud avalikult tutvustada vaid krediidipakkuja nime, kontakte ja krediidikulukuse määra tutvustades. See ei anna kliendile toote iseloomust selget arusaamist ja tekitab pigem probleeme juurde," märkis pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu pressiteates.

Ta lisas, et seadusemuudatusega ongi plaanis lubada reklaamis lisaks kohustuslikule teabele esitada infot ka toote omaduste kohta. Tema hinnangul saaksid laenuandjad anda klientidele täpsemat infot ja selgitada erinevate laenude omadusi põhjalikumalt.

"Pärast piirangute leevendamist on lootust, et tarbija märkab rohkem sisu ja eristab paremini neid laenutooteid, mis just temale sobivad ja soodsamad on. Konkurents ja valikuvõimalused turul kasvavad, sest tutvustada saab ka uute laenutoodete eeliseid," ütles Kilu.

Pangaliidu juhatuse esimehe sõnul on hirm laenureklaamide kontrolli alt väljumise ees asjatu, kuna kõik muud nõuded jäävad samaks – endiselt tuleb laenamist reklaamida vastutustundlikult ja tasakaalustatult ning tuua välja laenuvõtja jaoks oluline info. Ka ei tohi reklaam jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks ega kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele.

Kilu tõi veel välja, et samuti puudutab muudatus vaid reklaami sisule seatud piiranguid, samas säilivad reklaami kanalitele seatud piirangud.

"Oluline on ka märkida, et asjad muutuvad ajas. Kui praegu kehtivad laenureklaami piirangud kehtestati, olid need omal kohal. Need olid üks vajalik samm, et krediiditurgu korrastada," ütles ta.

Seejuures nentis ta, et kolme aastaga on olukord muutunud ning laenureklaamide nii karm piiramine ei ole enam vajalik, kuna kõigil laenuandjatel peab nüüd olema tegevusluba, nende järele valvab finantsinspektsioon ja tarbijakrediidi maksimaalset intressimäära on piiratud.

"Turg on korrastunud, kiirlaenude pakkujate arv on oluliselt vähenenud ning nende üle teostatakse tõhusat järelevalvet. Ka on kiirlaenude andjad pandud lähtuma vastutustundliku laenamise põhimõtetest, see tähendab hindama tarbija krediidivõimet," lisas pangaliidu juhatuse esimees.