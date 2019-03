"Teisipäeval hakkab Isamaa eestseisus meie kandidaate arutama ja kinnitama. Kuna Riho Terras on sel ajal väliskomandeeringus, siis otsustasime teda esitleda täna, et saaksite talle oma küsimused esitada," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder laupäeval peetud pressikonverentsil.

"Praegu kaldub küll kõik selles suunas," ütles Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam laupäeval, vastates ERR-i küsimusele, kas Terras on nende esikandidaat.

Terras ütles pressikonverentsil, et sai Seedrilt ettepaneku nädal tagasi ja kaalus seda tõsiselt, kuna oli varem lubanud, et ei lähe poliitikasse. "Aga siis pidasin silmas peamiselt riigikogu valimisi," lisas ta. Terrase sõnul tuli otsus raskelt, kuna tal on praegu väga huvitav töö, millest on raske loobuda.

Terras põhjendas kandideerimist sellega, et on kogu oma teadliku elu end seostanud Isamaaga ning seetõttu, et Isamaa tegi talle ettepaneku. "Pean väga oluliseks, et Eesti huvid oleks Europa Liidus esindatud ja säiliks rahvusriikide Euroopa," ütles Terras.

Terras ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Euroopa Parlamendis tahaks ta teha Eestit suuremaks ja nähtavamaks. "Leida need teed ja meetodid, kuidas läbi Euroopa Parlamendi kõige suurema fraktsiooni ehk Euroopa Rahvapartei Eesti julgeolekuhuvisid, Eesti riigi huvisid kõige paremini kaitsta," lisas ta.

Terras ütles, et sai kandideerimisettepanekuid ka teistelt erakondadelt, kuid tõsiselt kaalus ainult Isamaa ettepanekut. Seedri sõnul astus Terras laupäeval ka Isamaa liikmeks.

Terras peaks kaitsma Eesti julgeolekuhuve

"Meie sõnum on see, et kui Eesti jaoks on alati olnud tähtis välis- ja julgeolekupoliitika, siis praeguses rahvusvahelises olukorras on see veel tähtsam. Ja kes võiks olla veel õigem kandidaat nende teemadega tegelema kui Riho Terras," ütles Kelam.

Kelam avaldas lootust, et Terras võtab Euroopa Parlamenti pääsedes üle tema töö väliskomisjonis ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika alamkomisjonis. Terras on professionaal ja autoriteet ning saab kindlasti väga hästi selle tööga hakkama, rääkis kolm ametiaega Euroopa Parlamendis töötanud Kelam. Ta tõi esile ka Terrase laia rahvusvahelise kogemuse ning keelteoskuse.

Kelami sõnul kandideerib ka ta ise uuesti ning kindlasti on nimekirjas ka praegune kaitseminister Jüri Luik ja Viktoria Ladõnskaja, kes peaks Kelami sõnul olema nimekirjas "õige ees". Lisaks olevat nimekirjas ka lahkuva valitsuse justiitsminister Urmas Reinsalu ning teised Isamaa liikmed, keda üks allikas iseloomustas sõnaga vana "raskekahurvägi." Seeder teatas laupäeval pressikonverentsil, et nimekirjas peaks olema ka Mihhail Lotman.

Samas ei ole ülejäänud kandidaatide järjestus veel paigas, selle peaks Isamaa eestseisus otsustama teisipäeval, märkis Kelam ning seda rõhutas hiljem ka Seeder.

Tunne Kelam, Viktoria ladõnskaja, Helir-Valdor Seeder, Riho Terras. Autor: Siim Lõvi, ERR.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 27. märtsil ja lõppeb 6. aprillil.

Eestist on seni valitud Europarlamenti kuus saadikut, kuid Ühendkuningriigi lahkumise korral saab Eesti seitse kohta. Euroopa Parlamendi valimise seaduse kohaselt saab erakonna nimekirjas olla kaks inimest rohkem kui on Eestile määratud kohti Europarlamendis.

Terras: nooremleitnandist kindraliks

Terras on sündinud 17. aprillil 1967 Kohtla-Järvel. Ta lõpetas 1985. aastal Jõhvi gümnaasiumi, misjärel teenis kolm aastat sundaega Nõukogude mereväes.

Aastatel 1989–1993 õppis Terras Tartu Ülikooli ajalooteaduskonnas. Üliõpilasena oli ta aktiivne Kaitseliidus. Kutseliseks sõjaväelaseks hakkamise tõttu jäi Tartu Ülikool lõpetamata. Sügisel 1991 läbis Terras kahekuulised ohvitserikursused nooremleitnandina. Aastatel 1994–1998 õppis Terras Müncheni Bundeswehri Ülikoolis riigi- ja ühiskonnateaduse erialal ning omandas magistrikraadi. Lisaks on ta õppinud sõjaväelistel ja julgeolekupoliitikavaldkonna kursustel Rootsis, Šveitsis, Ühendkuningriigis.

Kindral Riho Terras kaitseväe juhtimise üleandmisel kindralmajor Martin Heremile. Autor: Aurelia Minev/ERR

Wikipedia andmeil valdab Terras vabalt inglise, saksa ja vene keelt.

Terras oli Eesti kaitseväe juhataja 5. detsembrist 2011 kuni 5. detsembrini 2018. Kaitseväest lahkus kindrali auastmes, mille andis talle president Kersti Kaljulaid 21. veebruaril 2017. Kindral on maa- ja õhuväe kõrgeim sõjaväeline auaste, mis on samaväärne admirali auastmega mereväes.

Aastatel 2008-2010 oli Terras kaitseministeeriumi kantsler.

2018. aasta lõpul andis Terras kaitseväe juhtimise üle kindralmajor Martin Heremile. Pärast kaitseväe juhataja ametipostilt lahkumist asus Terras 2019. aasta algul tööle ettevõttesse Milrem Robotics, kus hakkas juhtima ettevõtte kaitsedivisjoni.