Enampakkumine algab RMK Metsamajas Tallinnas kell 14.00, tund varem algab samas pakkujate registreerimine, selgub RMK kodulehel avaldatud kuulutusest. Enampakkumise tagatisraha on 1,23 miljonit eurot ja selle peavad oksjonil osaleda soovijad kandma RMK arveldusarvele hiljemalt teisipäeva hommikul kella kümneks. Oksjonist osavõtutasu on kolm tuhat eurot, mis samuti tuleb RMK arvele kanda.

Oksjonil pakkumiste tegemise minimaalne samm on 50 000 eurot. Enampakkumise alg- ja lõpphind sisaldavad käibemaksu.

Oksjon lõpeb pärast kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist enampakkumise läbiviija poolt, misjärel parima pakkumise tegija peab andma allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnisasja enampakkumisel esitatud tingimustel parima pakkumise hinnaga, kui enampakkumise tulemused kehtestatud korras kinnitatakse. Allkirja andmisest keeldumise korral kaotab kõrgeima pakkumise teinud osavõtja õiguse lepingut sõlmida ning enampakkumise tagatisraha talle ei tagastata. Allkirja andmisest keeldumise korral on õigus vara omandada osavõtjal, kes on teinud järgmise kõrgeima pakkumise kuni selgub pakkuja, kes annab allkirja.

RMK pressiesindaja ütles esmaspäeval ERR-ile, et ajakirjanikud lubatakse oksjoni kulgu jälgima, kuid ruumis ei lubata andmekaitsereeglite tõttu filmida.

Valitsus otsustas Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisel müüa 28. novembri kabinetinõupidamisel ja andis sellekohase suunise keskkonnaministeeriumile.

2016. aasta detsembris otsustas valitsus anda Tootsi kinnistu mitterahalise sissemaksena AS-le Eesti Energia. Korralduse peale esitasid kinnistut samuti omandada soovinud ettevõtted kaebused Euroopa Komisjonile ja kohtusse. Valitsus tunnistas 2017. aprillil eelnimetatud korralduse kehtetuks ja andis keskkonnaministeeriumile suunise müüa Tootsi tuulepargi kinnistu avaliku enampakkumise teel.

2017. aastal kaebasid Tootsi kinnistu enampakkumisele paneku edasi vendade Sõnajalgade ettevõte Eleon AS, Harry Raudvere firma Raisner AS ja Tootsi Tuulepark OÜ, mis kuulus Norra munitsipaalfirma suurosalusega Nelja Energiale. Vahepeal ostis Eesti Energia Nelja Energia ja liitis selle oma kontserniga.

Kohtud leidsid oma lahendites, et RMK-l oli õigus otsustes toodud tingimustega enampakkumist korraldada. Kohtumenetlused on seega lõppenud ning keskkonnaministeeriumil on võimalik kinnistuga toiminguid jätkata.

Tootsi tuulepargi kinnistu asub Vändra vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele. Kinnistu omanik on RMK.

Ammendunud turbarabas müügile tuleval kinnistulon kaks 26-meetrise diameetriga ja ühemeetrise sügavusega vundamendisüvendit, millest väljakaevatud pinnas on ladustatud süvendi vahetusse lähedusse.

Teemaplaneeringu kohaselt saab kinnistule rajada üksnes tuuleparki.

Kinnistu enampakkumise alghinnaks määrati juba 2017. aastal vastavalt eksperthinnangule 12,3 miljonit eurot ja 2019. aastal kinnitati see uuesti üle.

Eesti Tuuletehnoloogia Liidu juhatuse esimees ja Eleoni juhatuse liige Andres Sõnajalg on ERR-ile öelnud, et ilmselt Eleon osaleb enampakkumisel, kuna ettevõttel on juba olemas ehitusluba sinna oma tuulikute rajamiseks.

Samas hoiatas Sõnajalg, et ostjat ei saa kohustada kinnistule tuulikuid püstitama. "Me teame, et siin on ka naabreid, kes võib-olla on huvitatud energeetikast teistest aspektidest lähtuvalt. Nii, et ei ole välistatud, et see tuulepark jääb seal kerkimata. Ennegi on firmasid ära ostetud ja pandud kinni, see ei ole üldsegi välistatud," rääkis ta detsembri lõpus Vikerraadiole.

Olemasolevad taastuvenergiatootjad saavad aastas toetust kuni 600 gigavatt-tunni ulatuses, aga uued tootjad peavad vahepeal tehtud seadusemuudatuse tõttu toetuse saamiseks osalema riigi korraldatud vähempakkumisel. Seda, kas Tootsi tuuleparki käsitletakse vana või uue tootjana, peab tulevikus otsustama Elering. Selle kohta, kas ja millises ulatuses Tootsi tulevase võimaliku tuulepargi omanik hakkab saama taastuvenergia toetust, ütles ettevõtte pressiesindaja Ain Köster esmaspäeval ERR-ile, et Elering otsustab selle alles pärast tuulepargi valmimist ja taotluse laekumist selle omanikult.