Enefit Green müüs oktoobris Infortarile oma osaluse Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamades.

"Meie soov on hoida fookust Enefit Greeni põhilistel ärisuundadel, milleks on taastuvenergia tootmine tuulest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Seega on meie kindel suund nende tootmisharude efektiivsemaks muutmine ning taastuvenergia toodangu suurendamine Eesti Energia kontsernis," põhjendas Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas müügiotsust.

Tänavu oktoobris tootis Enefit Green 97 gigavatt-tundi elektrit, mis on kolm korda rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Selline toodangumaht võimaldab elektriga varustada ligikaudu 32 000 keskmise tarbimisega majapidamise aastavajaduse.

Suurima tootlikkusega olid tuulepargid, kogumahus 81 gigavatt-tundi elektrit. Sellest veidi üle poole ehk 44 gigavatt-tundi elektrit tootsid ettevõtte Eesti tuulikud ning 37 gigavatt-tundi tuli Leedu tuuleparkidest. Kokku on Enefit Greenil 20 tuuleparki 165 tuulikuga.

Eesti Energia strateegiline eesmärk on toota aastaks elektrit 2023. aastaks taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest 45 protsendi ulatuses.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis lisaks tuuleparkidele käitab ka nelja koostootmisjaama Irus, Paides, Valkas ja Brocenis, samuti üks hüdroelektrijaam Keila-Joal ning 36 päikeseelektrijaama Eestis ja Poolas. Lisaks kuulub Enefit Greenile Lätis asuv pelletitehas.