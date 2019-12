Valgevene räägib koostööst NATO-ga

"Mis puudutab ühisõppusi NATO-ga, siis jutt ei käi mitte ettevalmistustest, aga läbirääkimistest (nende korraldamise üle - toim.)," ütles Valgevene kaitseministeeriumi esindaja.

Ministeeriumi esindaja täpsustas, et Valgevene kaalub oma rahuvägede saatmist ÜRO missiooni raames Liibüasse Itaalia kontingendi koosseisus.

Samuti märkis Valgevene kaitseministeeriumi ametnik TASS-ile, et riik on valmis edendama koostööd alliansiga, kuna see on Valgevene mitmesuunalise välispoliitika üks komponente ning suunatud sõbralike ja heanaaberlike suhete edendamiseks rahvusvaheliste partneritega.

"Valgevene on huvitatud dialoogi pidamisest NATO-ga ja selle arendamisest. See on loomulik, arvestades, et alianss on sõjalis-poliitiline tegutseja globaalsel tasemel," edastas kaitseministeerium. Samas lisati, et Valgevenel on NATO riikidega 1200 kilomeetrit ühist piiri. "Me peame dialoogi edendama kasvõi selleks, et vähendada pingeid ja kindlustada nende protsesside läbipaistvust, mis toimuvad Euroopa regiooni militariseerimise raames. Valgevene on NATO-ga 1995. aastal sõlmitud "Partnerlus rahu nimel" programmi raames huvitatud koostööst looduslikel ja tehnilistel põhjustel tekkivatele eriolukordadele reageerimiseks, terrorismi ja inimkaubandusega võitlemiseks, piiride valvamisel ning teaduskoostöö tegemisest. "Valgevene on huvitatud vastava potsentsiaali arendamisest, mis on suunatud rahvusvahelist julgeolekut ohustavatele uutele väljakutsetele ja ohtudele vastuseismiseks," lisas kaitseministeerium.

Samas rõhutati, et NATO-ga suhete arendamise taustal jääb Venemaa Minski jaoks strateegiliseks partneriks ning Valgevene jätkab SRÜ-s ja selle kollektiivkaitse organisatsioonis.

"On liialdus öelda, et koostööd NATO-ga tehakse kõrgel tasemel. "Regulaarne dialoog Valgevene sõjalise juhtkonna ja alliansi vastavate sõjaliste ametiisikute vahel puudub," märkis Valgevene kaitseministeerium.