14. märtsini kestval õppusel "Talvine partisan" on kohal kokku 28 Briti merejalaväelast. Valgevenet esindavad rahuvalvemissioonideks ette valmistatud õhudessantväelased, vahendas Svoboda.

Valgevene kaitseministeeriumi teatel on tegu kahepoolse õppusega rahuvalvajate koolitamiseks ning selline koostöö kestvat juba 2018. aastast. Telekanal Belsat samas rõhutas, et tegu on esimese korraga ajaloos, kui Valgevene territooriumil toimub õppus, millest võtavad osa Briti sõdurid.

Valgevene meedia teatel võtavad kahe riigi sõjaväelased osa ka kultuurisündmustest. Näiteks meenutatakse kahe riigi ajalugu ning seda, kuidas mõlemast riigist pärit sõdurid aitasid kaasa võidule Teises maailmasõjas.

Valgevene kuulub 1992. aastal SRÜ riikide poolt rajatud Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni, mille liikmeks on ka Venemaa. Ühendkuningriik on samal ajal üks olulisematest NATO liikmesriikidest.

President Aleksandr Lukašenko on viimasel ajal, kui erimeelsused Venemaaga on kasvanud, suurendanud märkimisväärselt koostööd lääneriikidega. Samal ajal on Valgevene riigipea rääkinud Moskva poolt avaldatavast survest ning kinnitanud, et Valgevenest ei saa kunagi Venemaa osa.