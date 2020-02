Barr: USA, liitlased peaksid ostma Nokia või Ericssoni kontrollpaketi

"Praegu suudab Huaweiga konkureerida vaid kaks firmat: Nokia ja Ericsson," ütles Barr Hiinast lähtuvat ohtu lahanud kõnes. "Põhimure nende kahe tarnijaga on see, et neil pole ei Huawei suurust ega tuge suurelt kinnistunud turuga mõjuvõimsalt riigilt nagu Hiina."

Washingtonis mõttekojas CSIS kõne pidanud Barr oli 14 aastat tippjuht USA telekomifirmades GTE ja Verizon, enne kui ta justiitsministeeriumi etteotsa sai. Tema sõnul on juba laual ettepanekud, mille järgi peaks USA end "joondama" kas Rootsi Ericssoni, Soome Nokia või mõlemaga.

Ettepanekud näevad ette, et Ameerika saab firmades kontrollpaketi kas otse või Ameerika ja tema liitlaste erafirmade kaudu.

"Meie suure turu- ja rahamuskli panemine nendest firmadest ühe või mõlema taha teeks neist palju võimsama konkurendi ja kõrvaldaks nende püsimajäämist ümbritseva mure," lausus Barr. "Meie ja meie kõige lähedasemad liitlased peaksid kindlasti aktiivselt seda lähenemist kaaluma."

Barri sõnul on Huawei juba ülekaalukalt tähtis mängija 5G kommunikatsioonitehnoloogia turul ja see on niivõrd suur oht, et kui sellega ei tegeleta, siis saab Peking enneolematult suure mõjuvõimu USA ja Lääne tööstuse ja julgeoleku üle.

"Kui Hiina kehtestab 5G üle ainuvõimu, siis suudab ta domineerida võimaluste üle, mis kerkivad esile pahvikslöövalt suurest hulgast uutest tehnoloogiatest, mis sõltuvad 5G platvormist ja on sellega tihedalt seotud," ütles Barr.

"Riikliku julgeoleku seisukohast rääkides – kui tööstuslik internet muutub Hiina tehnoloogiast sõltuvaks, siis saab Hiina võime lõigata riike ära tehnoloogiast ja tehnikast, millest sõltuvad nende kliendid ja tööstused."

"Arvestades selle akna väiksust, millega me praegu silmitsi seisame, siis 5G heitluse kaotamine Hiinale peaks kõik muud kaalutlused mäekõrguselt üles kaaluma."