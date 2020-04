"Ma olen väga kindel, et praegusel hetkel, kui Hiina kompartei ei ole suutnud käituda läbipaistvalt ega edastada andmeid kohasel moel, siis see paneb paljusid riike ümber mõtlema oma tegevust moodsa telekomunikatsioonitaristu rajamisel," rääkis Pompeo reedel telekanalile Fox Business Network antud usutluses.

"Ja kui Huawei nüüd nende uksele koputab, et müüa oma varustust ja tehnikat, siis neil on nüüd teistsugune vaatenurk, mille põhjal nad oma otsuse teevad," lisas Pompeo.

USA on kutsunud oma liitlasi üles mitte kasutama Huawei tehnoloogiat uue põlvkonna sidevõrkude ehitamisel, kuna ei saa kindel olla, et ettevõte ei tee koostööd Hiina luureteenistustega. Siiski on seni mitmed Euroopa riigid öelnud, et plaanivad Huawei toodangut kasutada.

Hiina on pälvinud lääneriikidelt rohkelt kriitikat sealt alguse saanud koroonapandeemia pärast, kuna riik ei ole edastanud selle kohta ammendavat informatsiooni.