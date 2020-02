Eelmisel kuul toodetud elektrist jagub aastaks ajaks enam kui 55 000 keskmise majapidamise tarbimise katmiseks, teatas ettevõte.

Lõviosa toodangust tuli ettevõtte tuuleparkidest, mis tootsid 147,5 gigavatt-tundi elektrit.

"Tänavune talv on olnud erakordselt soe. Ilm on meile soodsalt olnud täpselt parasjagu tuuline. Meie töö tuulikute töökindluse nimel on olnud järjepidev ja nii võtsimegi maksimumi lähedase tulemuse," ütles Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Lisaks tuuleparkidele sisalduvad Enefit Greeni jaanuarikuises rekordtoodangus ka ettevõtte Eestis ja Poolas asuvate päikeseparkide, Iru, Paide, Valka ja Broceni elektrijaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama ning Ruhnu taastuvenergialahenduse toodangumahud, mis kokku moodustasid ligikaudu 17,5 gigavatt-tundi elektrit.

Lisaks elektrile tootsid Enefit Greeni Iru, Paide ja Valka koostootmisjaamad jaanuaris ka pea 50 gigavatt-tunni mahus sooja.

Eesti Energia strateegiline eesmärk on toota aastaks 2023 elektrit taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest 45 protsendi ulatuses.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad 20 tuuleparki Eestis ja Leedus, neli koostootmisjaama Irus, Paides, Valkas ja Brocenis, üks hüdroelektrijaam Keila-Joal, 36 päikeseelektrijaama Eestis ja Poolas ning pelletitehas Lätis.