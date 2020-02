Kolm päeva kestnud aruteludel Münchenis arutati maailmas kestvaid kriise ning peamine küsimus oli, kas maailm ja lääneriigid on muutunud läänetuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Liidu valitsused peaksid tahtma sekkuda rahvusvahelistesse kriisidesse või riskeerima välispoliitika paralüüsiga, leidis välispoliitika juht Borrell.

"Euroopa peab arendama, kuidas nüüd öelda, isu võimu järgi või tahet tegutseda. Tõesti tegutseda, mitte ainult kommenteerida ja öelda iga päev, et me tõesti oleme mures, väga mures, erakordselt mures. Me peaksime suutma tegutseda," sõnas ta.

Euroopa riikide ühtse hääle puudumise kõrvaldamine ei tähenda üksnes sõjalise jõu kasvatamist, vaid ka protsesside mõjutamist laiemalt. Endiselt ei ole liikmesriigid suutnud leida ühist suhtumist, kuidas reageerida USA presidendi Donald Trumpi visioonile palestiinlaste ja Iisraeli vahelise rahu teemal.

Niisamuti on probleeme ÜRO relvaembargo täitmisega Vahemere teises ääres ehk Liibüas, kus kestab kodusõda.

"Nagu eriesindaja [Ghassan] Salamé on korduvalt öelnud, on relvaembargo muutunud naljanumbriks. Me tõesti peame tegutsema hakkama. See on keeruline, sest rikkumised toimuvad maitsi, meritsi ja õhu kaudu," nentis ÜRO eriesindaja asetäitja Stephanie Williams.

Saksamaa välisminister Heiko Maas kutsus Euroopa Liitu looma missiooni, mis jälgiks relvaembargo täitmist.

"Reageerime sellele homme ja mina võitlen resolutsiooni eest, sest Euroopa peab panustama, et jälgida ja jõustada relvaembargot. Leiame viisi, millega kõik Euroopa Liidu liikmed nõus on," lausus ta.

Dialoogi jätkamise nimel ja ehk kunagi ka püsiva relvarahu saavutamiseks kohtuvad Liibüa vaenupooled teisipäeval Genfis.