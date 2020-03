Prantsusmaa: EL-i piirid jäävad migrantidele suletuks

"Kreeka ja Schengeni ala piirid on suletud ja me tagame, et need jäävadki suletuks," ütles Le Drian Prantsuse senatis.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on teatanud, et ei takista enam põgenikke ja migrante Eroopasse suundumast ning Türgi-Kreeka piirile ongi koondunud tuhanded inimesed, kes püüavad üle piiri tungida.

Erdogan ütles kolmapäeval, et Euroopa riigid peavad toetama Türgi lahendusi Süürias, kui tahavad rändekriisist jagu saada.

"Kui Euroopa riigid tahavad probleemi lahendada, peavad nad toetama Türgi jõupingutusi poliitiliste ja humanitaarlahenduste saavutamiseks Süürias," lausus ta.

Le Driani sõnul tuleb Erdoganil oma kavatsused NATO liitlastega selgeks rääkida, mitte nõuda toetust oma ühepoolsetele sammudele Süürias.

"Meil on vaja kiiresti avameelset ja tõsist avalikku arutelu Türgiga, et teada, milline on tema seisukoht ja millised meie ühised huvid, vastasel juhul me sellest välja ei tule," ütles Prantsuse välisminister.