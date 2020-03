Reede hommiku seisuga on Eestis tuvastatud nakatumine uue koroonaviirusega 41 inimesel, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik valitsuse pressikonverentsil. Osa uusi nakatunuid lisandus Saaremaalt.

Kokku on terviseameti laboris tehtud 584 proovi. Kiik ütles, et seniste nakatunute puhul ei ole olnud tegu riskirühmade ega tõsiste sümptomitega ning enamikel puhkudel on inimestele määratud kodune ravi.

Kiik märkis, et kõige esimene Eesti koroonaviiruse nakatunu pandi haiglasse, kuna oli tegemist esmase juhtumiga.

Terviseamet hakkab edaspidi andma avalikkusele ülevaadet COVID-19 viiruse leviku hetkeolukorrast Eestis kaks korda päevas ning igast üksikjuhtumist enam eraldi ei raporteerita, ütles Kiik.

"Mis puudutab terviseametist info saamist, siis surve on suur. Ma ei kadesta nende tööd, teades, kui palju pidevalt infot soovitakse, nende seas mina," sõnas Kiik, lisades, et kommunikatsiooni tõhustamist on valitsus ja terviseamet arutanud.

Sama kinnitas peaminister Ratas.