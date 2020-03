Aab: neljapäeval peaks jõudma lennuk kahe nädala varuga

"Seda lennukit pakitakse praegu Hiinas kokku neljapäevaks. Kas ta neljapäeval jõuab, ei ole veel kindel, aga suhteliselt tõenäoliselt me saame, sest ettemaks on tehtud. Ja see kataks umbes kahe nädala vajadused, mis puudutavad haiglaid, riigiasutusi ja hooldekodusid," rääkis Aab teisipäeval "Terevisioonis". Aab on määratud eriolukorra tööde juhiks ülesandega tagada desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu väljaspool tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi,

Tema sõnul kasutatakse kaitsevahendite Hiinast äratoomiseks ettevõtte Hansapost teenuseid, millel on Hiinast kaubatoomise kogemused.

Aabi sõnul on Eesti haiglatel praegu olemas nädalajagu vajalikke isikukaitsevahjendeid ka olukorraks, kui peaks puhkema suurem kriis.

Samas on olemas kokkuleppeid, mille kohaselt peaks lähiajal jõudma Eestisse miljoneid niinimetatud kirurgimaske, mida kasutavad muud riigiasutused, lisas Aab.