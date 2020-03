Terviseamet: Saaremaal juhtus see, mida pidasime kõige ohtlikumaks

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik ütles, et Saaremaal juhtus see, mida amet pidas kõige ohtlikumaks, ehk avastati viiruse ulatuslik levik hooldekodus.

Kõige kriitilisem viiruskolle ongi praegu Saaremaa, kus seda on diagnoositud peaaegu sama palju, kui Tallnnas ja Harjumaal kokku. Juba mõnda aega tagasi kehtestati nõue, millega keelati nii haiglate kui hooldekodude külastamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saaremaa hooldekodus Südamekodu on koroonaviirus diagnoositud kokku 26 inimesel. Hooldekodu läheb koos töötajatega karantiini.

"Kõik Südamekodus positiivse diagnoosi saanud isikud ei vaja haiglaravi. Need, kes on vajanud, on juba mõned päevad tagasi hospitaliseeritud, kui selgusid sealsed esimesed haigusjuhud. Reedel palusime viivitamatult eraldada hooldekodus ka need isikud omavahel, kes on diagnoositud haigusega ja kes veel ei ole," ütles Öpik.

Öpik ütles, et kuigi nakatunute tervist jälgitakse pidevalt ning vajadusel viiakse nad haiglasse.

"Sellises olukorras on terviseameti selge seisukoht, et see hooldekodu vajab täiekikku karantiini koos töötajatega. Me eraldasime riiklikest tervishoiuvarudest kõigile Saaremaa hooldekodudele üle 5000 kirurgilise maski," lausus Öpik.

Külastuskeeluga hooldekodude puhul on peaaegu ainukeseks võimaluseks, kuidas viirus majja pääseb just personal. Öpik ütles, et oluline on, et kõik hooldekodude töötajad kannaksid maski. Samuti on vaja hooldekodudes täita kõiki reegelid. Testitud on hooldekodusid Tallinnas ja Harjumaal ning see jätkub.

"Laiendame seda testimist üle Eesti. Täna on meil endiselt olemas maakondi, kus numbrite järgi levikut ei ole ja kus on võimalik viia teste läbi ikkagi veel ennetuse vaates ja see ennetus on äärmiselt oluline," lisas Öpik.