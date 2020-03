Välismaal ootab kojunaasmist veel 200 eestimaalast

Eestisse on naasnud üle 2600 inimese, kes koroonaviiruse põhjustatud reisipiirangute tõttu välismaale jäid. Kodutee on ees veel 200 eestimaalasel.

Reisivõimalused on piirangute tõttu väga piiratud ning enamik regulaarseid liinilende on töö lõpetanud. Jäänud on üksikud Euroopa Liidu liikmesriikide korraldatud erilennud. Ka erilennule tuleb registreerida ja soetada pilet.

Välisministeerium selgitas, et kui inimestel on koroonakriisi ajal turvaliselt välisriigis olla, siis ei ole kohustust Eestisse tagasi pöörduda. Samas tuleb järgida, et eriolukorra ajal ei rikutaks viisa- ja muid välisriigis viibimise tingimusi.

Välisministeeriumile teadaolevad lennud Euroopasse ja Eestisse naasmiseks:

1. Finnair lendab Londonist Helsingisse, kaks korda päevas kell 10.20 ja kell 18.20. Reisijal peab olema kaasas laevapilet, mis tõendab tema edasist reisi Helingist Tallinnasse.

2. Lufthansa pakub lende London-Frankfurt-Tallinn suunal kaks korda nädalas, teisipäeviti ja neljapäeviti.

3. Qatar Airways lendab Austraaliast (Sydney, Perth, Melbourne jne) läbi Doha Helsingisse

4. Mehhikost on lende nii Londonisse kui ka Pariisi, Pariisist Helsingisse lendab Finnair

5. Samuti jätkavad KLM ja Qatar Airways vähendatud mahus lende kaugematest sihtpunktidest, aga tasub vaadata nende kodulehekülge ja broneeringud teha esimesel võimalusel.

6. Namiibia (Windhoek)–München/Frankfurt 1. aprill

7. Kamerun (Yaounde/Douala)–Zürich 1. aprill

8. Kambodža (Phnom Penh)–Zürich 2. aprill

9. Myanmar (Yangon)–Zürich 2. aprill

10. Tai (Phuket/Bangkok)–Frankfurt 2. ja 3. aprill

11. Peruu (Lima)–Frankfurt lennud toimuvad 1. aprillil ja 2. aprillil

12. Toimuvad Saksamaa korraldatud erilennud Taist: 2. ja 4. aprillil Phuketist ning 3. ja 5. aprillil Bangkokist. Pileti hind selgub pärast lendu, kuid jääb sarnase pileti turuhinna piiresse (esialgne hinnang: 600–800 eurot). Lend läheb Frankfurti, kust reisijad peavad ise korraldama transpordi Eestisse. Registreerimiseks tuleb saata hiljemalt kaks päeva enne reisi väljumist reisija nimi, sugu, vanus, passi number, passi kehtivusaeg ja sünniaeg Laura-Liisa Lavingule (Laura-Liisa.Laving@mfa.ee), kes selle EEAS-i edastab. Lennule saamine ei ole garanteeritud. Liinilendudest soovitab ministeerium Finnairi (kuni 1. aprill) ja Qatari (lendamise lõpu kuupäev pole teada).

Oluline konsulaarinfo transiidivõimaluste, uute piirangute ja muu kohta:

1. Venemaa sulges esmaspäeval, 30. märtsil piirid nii sisenejatele kui ka väljujatele, välja arvatud Venemaal resideeruvatele diplomaatiliste- ja konsulaaresinduste töötajatele; rahvusvahelisi autovedusid teostavatele autojuhtidele; lennukite, mere- ja jõelaevastiku ekipaažidele; rahvusvahelisi raudteevedusid teostavate rongikoosseisude töötajatele; ametlike delegatsioonide liikmetele; isikutele, kellele on väljastatud diplomaatiline-, teenistus- või tavaviisa seoses lähisugulase surmaga; isikutele, kes elavad alaliselt Vene Föderatsioonis. Vene Föderatsiooni kodanikest isikuid lubatakse riiki sisse, kuid Venemaalt välja ei lubata. Sama kehtib topeltkodakondsusega isikute suhtes. Euroopa Liidu kodanikel võimaldatakse Venemaalt lahkuda. Välismaalt Venemaale sisenejad peavad läbima 14-päevase eneseisolatsiooni.

2. Soome peatab lähipäevil laevaliikluse reisijatele, kes tulevad Tallinnast, Stockholmist, Kapelleskärist ja Umeast. Kuni laevaliikluse peatamise otsuse jõustumiseni kehtivad varem antud piiriületuseeskirjad: Kui Eestisse jõudmiseks on Eesti kodanikul või kolmanda riigi kodanikul, kellel kehtiv Eesti elamisluba, ainus võimalus tulla läbi Helsingi, siis ei tehta selleks Soome piirivalve poolt takistusi. Sellest on informeeritud ka lennufirmasid. Lennufirmadel on õigus jätta lennult maha isik, kes võib ohustada enda või teiste tervist või turvalisust. Helsingi lennujaamas on rakendatud täiendavaid kontrollimeetmeid: kõigil välismaalt Soome saabuvatel inimestel palutakse enne piiriületust täita ankeet ja seda kontrollib piirivalveametnik. Soome Uusimaa maakonna piiride ületamise liikumispiirangud kestavad kuni 19. aprillini. Transiidi eesmärgil on võimalik Uusimaa maakonda siseneda (näiteks Turu sadamast Helsingisse), aga palume võtta kaasa tõendina laevapilet, mis kinnitab, et Eesti on lõppsihtpunkt.

3. Transiidivõimalus Leedust on pikendatud kuni 13. aprillini kl 00.01, kuid on lubatud vaid politseieskordi saatel. Transiit on vaja eelnevalt leppida kokku Leedu ametivõimudega, selleks tuleb Eesti kodanikel anda endast märku (nimi, kontakttelefon/e-post, reisidokumendi number) välisministeeriumile: +372 5301 9999. Kehtivaid üleriigilisi piiranguid pikendati kuni 13. aprillini.

4. Prantsusmaa pikendas eriolukorda 15. aprillini ja liikumispiirangute täitmise kontrolli karmistatakse veelgi. Läbi Prantsusmaa koju tagasipöördumise võimalused ahenevad veelgi: Pariisi Orly lennujaam suletakse 31. märtsil kl 23.59 lennuliikluse järsu vähenemise tõttu. Charles de Gaulle'i lennujaam jääb avatuks.

5. Tühistatud on suur hulk lende Suurbritanniast (Londoni lennujaamad, Edinburgh) Eestisse. Võtta tuleb ühendust Finnairi või Lufthansaga alternatiivse lennuvõimaluse osas.

6. Juhul kui inimene viibib USA-s viisavabadusprogrammi raames, peab arvestama, et USA-s ei tohi olla üle esialgse 90 päeva. Seega on soovituslik tulla esimesel võimalusel Euroopasse tagasi. Erakorralistel juhtudel (näiteks kui jäädakse haiglasse või kui lend on ilmastikutingimuste tõttu ära jäetud) on võimalus esitada avaldus USA kodakondsus- ja immigratsiooniteenistusele, et nad kaaluksid eriloa andmist, et pikendada lahkumiskuupäeva 30 päeva võrra (grant of satisfactory departure). Lähima kodakondsus- ja immigratsiooniteenistuse kontori kontaktid leiab aadressil: https://www.uscis.gov/about-us/find-a-uscis-office

Välisministeerium soovitab neil, kes jäävad asukohariigis kehtestatud piirangute tõttu välisriigis hätta, võtta ühendust lähima Eesti saatkonnaga või helistada välisministeeriumi hädaabitelefonil +372 5301 9999.