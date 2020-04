Norstati uuring: Keskerakonna tõus peatus

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,2 protsenti, Keskerakonda 26,5 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 15,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 18. märtsist 14. aprillini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Ühegi erakonna toetus nädalaga oluliselt ei muutunud, kuid viimaste tulemuste põhjal on peatunud Keskerakonna kuus nädalat kestnud tõus.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (kaheksa protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7,6 protsenti) ning Isamaa (5,3 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,6 protsenti ja opositsioonierakondi 38,8 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Erakondade toetuse muutus. Autor/allikas: Norstat

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 18.03-23.03, 24.03-30.03, 31.03-06.04 ja 07.04-14.04 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.