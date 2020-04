Meediaettevõtetel, kel eriolukorra tõttu on ajalehtede ja ajakirjade kojukanne vähenenud, saavad järgmise kolme kuu jooksul taotleda 450 000 eurot kompensatsiooni, mis aitab leevendada saamata jäänud tulu.

Toetust saavad meediaettevõtted igakuiselt üle kolme kuu 150 000 eurot, sellest edasi pole valitsus toetusi veel arutanud, ütles peaminister Jüri Ratas ERR-ile.

"Kojukande kulu osaline kompenseerimine eriolukorra ajal lähtub põhimõttest, et see tagab, et just maapiirkondades ei kuku lehe postkasti jõudmine ära," teatas rahandusminister Martin Helme reedel sotsiaalmeedias.

"Samuti leppisime kokku, et meedia toetus ei saa piirduda vaid ajalehtedega, vaid vaadata tuleb laiemalt, sest reklaamitulu on ära kukkunud näiteks ka raadiotel," kirjutas Helme.

Meedialiitude eelnevaid pöördumisi pole valitsus toetanud

Neljapäeval kirjutas ERR-i uudisteportaal, et valitsusele on saatnud ettepaneku Eesti Ringhäälingute Liit, kes pakub välja neli võimalust toetada kriisi ajal raadio- ja ringhäälinguorganisatsioone.

Võimaluste seas oli muuseas ka organisatsioonide vabastamine tööjõumaksudest ja/või käibemaksust perioodil märts - juuni 2020.

Sarnase ettpaneku on valitsusele teinud Eesti Meediaettevõtete Liit (EML). Kolmapäeval pakkus EML valitsusele, et Eestis võiks rakendada Euroopa Komisjoni direktiivi seadustada kõigi meediatoodete käibemaks 0 protsendini.

Samuti esitas EML ettepaneku, et riik võiks korraldada vähemalt aasta lõpuni kõikides erameedia kanalites laiaulatuslikud sotsiaalkampaaniad, et aidata leevendada eriolukorra tõttu vähenenud reklaamitulu.

Sellele eelnevalt on EML teinud märtsikuus valitsusele ettepaneku, et riik kompenseeriks juulikuu lõpuni ajakirjandusliku sisu tootmisega seotud töötajate palgakulud 40 protsendi ulatuses.

See ettepanek aga lükati 2. aprillil tagasi. Kultuuriministri Tõnis Lukase sõnul ei olnud sel hetkel kultuurivaldkonnale ette nähtud 25 miljoni euro lisaraha sees meediaettevõtete otsest toetust.