Norstati uuring: Reformierakond on viimastel nädalatel toetust kasvatanud

Kui veebruari keskpaigast märtsi lõpuni oli Reformierakonna toetus MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat küsitluste andmetel langustrendis, siis aprillis langus peatus ning viimase nädalaga kasvatas suurim opositsioonipartei toetust 1,2 protsendi võrra ning viimase kolme nädalaga on see kasvanud 2,4 protsenti.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,4 protsenti, Keskerakonda 25,8 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 15,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Erinevalt Reformierakonnast teiste parteide toetus märkimisväärselt ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (7,8 protsenti) Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7,4 protsenti) ning Isamaa (5,3 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47 ja opositsioonierakondi 39,8 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 24. märtsist 20. aprillini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.