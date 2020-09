Soome valitsus peaks neljapäeval kinnitama uue reisipiirangute korra, mille kohaselt ei kehtiks karantiini nõue enam nendest riikidest saabujatele, kus viimase kahe nädala nakatumise tase on kuni 25 juhtumit 100 000 elaniku kohta.

Sellega tõstab valitsus kolmekordseks senise piirmäära, mis oli kaheksa juhtumit 14 päeva jooksul 100 000 inimese kohta, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat (HS). Praegu kehtiva piirmäära sisse mahub Euroopas lisaks Soomele ainult paar riiki, märgib leht. Eesti sama näitaja oli neljapäevase seisuga 20,7.

Soome valitsus olevat uues piirmääras kokku leppinud juba oma kolmapäevaõhtusel nõupidamisel, kuid kuna neljapäeval koroonateemaline istung jätkub ja sellel pannakse paika laiem reisimist puudutavad kord, siis võib juhtuda, et piirmääras tehakse veel ootamatuid muudatusi, tõdeb HS.

Ajaleht märgib, et 25 nakatumise piirmäär kehtestatakse osalt seoses Euroopa Komisjoni ettepanekuga EL-i liikmesriikidele võtta kasutusele nakatumiste tase 25-50 nakatumist 100 000 elaniku kohta. EL ei ole Komisjoni ettepanekut veel heaks kiitnud.

Rootslased saaks taas Soomet külastada

Kui Soome valitsus otsustab uue piirmäära kehtestada, tähendaks see seda, et ka Rootsi elanikud saaksid taas Soomet külastada, kuna Rootsi nakatumismäär on praeguseks langenud 24,5 peale, teatas Soome rahvusringhääling Yle.

Uus piirmäär peaks jõustuma järgmisest nädalast ja olema jõus järgmised poolt aastat.

Lisaks peaks valitsus kehtestama ka korra, et kõrgema haigestumusega riikidest Soome saabuda soovivad turistid peavad juba lähteriigis laeva või lennuki pardale saamiseks esitama tõendi koroonatesti negatiivse tulemuse kohta.

Selle uuenduse jõustumine võtab aga aega vähemalt septembrikuu, on ERR-ile öeldud Soome transpordiministeeriumist. HS andmetel kavatseb Soome vabastada testimiskohustusest mitu reisijate erigruppi, teiste hulgas ka Eestist Soome tööle pendeldavad töötajad.