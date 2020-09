Patsienditestamenti pandud soovi arstini jõudmise viis pole veel paika pandud

Eestis on viimase paari aasta jooksul kümmekond inimest koostanud notari juures dokumendi, kus on paika pandud, kui kaugele võivad arstid nende ravimisel minna ja millal tuleb neil lasta lahkuda. Kuidas nende soov aga arstideni jõuaks, pole seni suudetud paika panna.

Aastasadu lähtusid arstid oma töös põhimõttest, et esmane on säilitada elu. Meditsiini kiire areng sundis maailma arstide liitu senist eetikakoodeksit muutma ja elu säilitamise asemel on seal nüüd kirjas kohustus austada elu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Aastakümneid tagasi tundus mõte seista inimese elu säilimise eest ülem, aga praegu on tänu intensiivravivõtetele võimalik elu säilitada ka nii, et see ei ole patsiendi huvides," ütles arstide liidu juht Jaan Sütt.

Tema sõnul on möödas ajad, kui raviotsuseid tegi arst, praegu tuleb lähtuda inimese soovist, kuid sageli pole võimalust abitus olukorras oleva inimese tahet kindlaks teha.

"Kui keegi aitaks meil selle otsuse teha või annaks õigeaegselt informatsiooni, mis kergendaks selle otsuse tegemist, siis meedikute jaoks muutuks väga palju. Me teeks vähem enda soovide ja mõtetega vastuolus tööd, me kasutaks vähem vahendeid, mida oleks vaja kasutada teiste haigete raviks," selgitas Sütt.

Üks selline võimalus on patsienditestament, kuhu saab kirja panna, millist ravi inimene ei soovi. Näiteks saab keelata elustamise või sondiga toitmise.

Eestis on koostatud kümmekond patsienditestamenti ja enamiku neist on teinud notar Rainis Int.

"Kui kuulata arste, siis neil puudub julgus patsienditestamendis toodud korralduste ellu viimiseks, sest normistik, mis täna patsienditestamendist räägib, on tuletatud tervishoiuteenuse osutamise lepingu sätetest. Kui oleks selged reeglid, milline on arsti kohustus patsienditestamendi saamisel, siis kindlasti oleks arstidel palju lihtsam seal toodud soove ka ellu viia," selgitas Int.

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemide arendamise osakonna juhataja Agris Koppeli sõnul pole seni arutatud, millistele vorminõuetele peab patsienditestament vastama. Ka pole paika pandud, kuidas patsienditestamendi teinud inimeste soov arstidele teatavaks saaks.

"Kuidas need jõuaksid tervishoiuteenuse osutajateni või ka lähedasteni, kes tihti panevad kahtluse alla inimese tahteavalduse, mille ta on täie teadvuse juures andnud, millest tekibki see põhiprobleem. See tee on vaja läbi arutada," rääkis Koppel.

Ühe võimalusena võib tulla kõne alla patsienditestamendi lisamine e-tervisesse, kuid selle lahenduseni võib kuluda paar aastat.

Patsienditestamendist veelgi enam räägitakse viimasel ajal eutanaasia seadustamisest.

"Ma pigem täna panustaksin sellele, et patsienditestamendi vorm ja need võimalused tulevad enne kui eutanaasia," ütles Koppel.