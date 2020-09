Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailani sõnul on Eestil ka Euroopa Liidu ees eesmärk, et põhivõrgustik peab olema 2030. aastal teede osas valmis. "Selline plaan on ettevõetud jah, et kui saabub aasta 2030 eks me siis näe, kas me jõudsime nii-öelda selleks hetkeks valmis või ei jõudnud," rääkis ta "Aktuaalsele kaamerale".

Maanteeameti hinnangul seisab kavas, et need teed tuleks valmis ehitada alles aastaks 2035. "Kui me vaatame täna 2+2 teede arendmise peale, siis neid on võimalik välja ehitada 15 aastaga. Tähendab tuleb teha korralik ettevalmistus, eelprojektid, keskkonnamõjude hindamised, põhiprojekt ja seejärel ka realiseerimine," rääkis maanteeameti strateegilise planeerimise direktor Martin Lengi.

Kolmes põhisuunas ohutute maanteede rajamine läheb transpordikava järgi maksma kuni kaks miljardit eurot. Gailani sõnul kaalutakse rahastust nii eelarvest kui ka laenudest. Samuti on võimalik struktuurifondidest euroraha saada.

Tee-ehitajad koondava Asfaldiliidu hinnangul pole praeguses konkreetsemas plaanis ehk teehoiu kavas neljarajaliste teede ehituseks vahendeid ette nähtud. Kui tänavu on hoiukavas kavandatud tee-ehituseks 70 miljonit siis 2023. aastal jääb sinna alles vaid 10 miljonit eurot.

"Liidu liikmetega oleme me hinnanud, et tegelikult vajaks kogu see teehoiu valdkond vähemalt 200 miljoni ulatuses tänasega võrrelde enam investeeringuid ja sektoril on valmidus ka need asja ära teha," rääkis liidu tegevdirektor Tarmo Trei.

Liidu hinnagul pole esialgu näha, et aastaks 2030 saab Tallinnast Tartusse ja Pärnusse sõita mööda neljarealist maanteed. Lengi sõnul aga projekteerimine käib, ettevalmistusi on alustatud viiel lõigul.

"Nendest viiest lõigust, mis see aasta on käima pandud on niimoodi, et kaks tükki on Pärnu suunal, kaks tükki on Tartu suuna ja üks on Narva suunal. Projekteerimise etapp saab tõenäoliselt läbi kahe aasta pärast, sest tegu on päris pikkade ja keerukate lõikudega, küll aga realiseerimine võtab sinna pisut aeg juurde, et oluline on just eeltööle aega varuda ja järgmised lõigud käima panna. Aga loomulikult üheks oluliseks teguriks saab olema nende teelõikude väljaehitamise rahastamine," rääkis ta.

Kaks lõiku projekteeritakse Tartu lähedale, Pärnu maanteel kaks lõiku Märjamaast lõuna poole ja Narva maanteele lõik Jõhvist Toila poole