Burismal on keskne koht USA presidendi Donald Trumpi kampaanias, millega ta survestas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid uurima Bidenite tegemisi Ukrainas. Kampaania hõlmab aega, mil Joe Biden oli USA asepresident ning Hunter Biden oli Burisma juhatuses.

"Praegu me auditeerime peaprokuratuuri varasemaid menetlusi. Teie mainitud valdkonnas, kus asjaga võivad olla seotud (endine keskkonnaminister Mõkola) Zlotševski, (ärimees Sergi) Kurtšenko ning teised isikud ja ettevõtted - selliseid menetlusi on poolteistkümmend," ütles Rjabošapka Burisma kaasustega seotud isikute vastutusele võtmise kohta.

"Me vaatame praegu üle kõik menetlused, mis lõpetati või killustati või mida uuriti varem, et jõuda otsusele juhtudel, kus langetati seadusvastaseid menetluslikke otsuseid. Me vaatame need üle."

Ukraina võimud on varem öelnud, et gaasifirma Burisma uurimine keskendub Hunter Bideni eelsele ajale.

Ka Rjabošapka ütles, et prokurörid ei pruugi keskenduda Hunter Bidenile, vaid hoopis Burisma asutajale Mõkola Zlotševskile ja teistele.

"Töö jätkub ja tulemustest teatame hiljem," sõnas ta.

Demokraadist Joe Bideni teine poeg on sattunud skandaali keskmesse, mis on nüüdseks arenenud kongressi alamkojas Trumpi tagandamise menetluseni.

Hunter Bidenist sai Burisma juhatuse liige 2014. aastal, kui tema isa oli Barack Obama asepresident ja juhtis Ukraina-poliitikat.