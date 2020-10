Pangad loovad uusi investeerimisvõimalusi teisest pensionisambast väljujatele

Kõik suuremad pangad teevad ettevalmistusi, et tuua turule uued investeerimisvõimalused neile inimestele, kes otsustavad oma pensioniinvesteeringuid ise juhtima hakata. Väiksemad investeerimisfirmad on veel äraootaval seisukohal.

Sisuliselt on pensioni investeerimiskonto eritunnusega arveldusarve, sest sinna saab laekuda raha üksnes teisest sambast, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kui pensionikoguja ei soovi enam teise sambasse raha koguda, saab ta tõsta oma vara pensioni investeerimiskontole ja edaspidi laekuvad sinna ka tema teise samba kahe- ja neljaprotsendilised maksed.

Pankade jaoks on uus konto võimalus pensionifondidesse panustamisest loobumisel kliente oma kodupangas hoida. Selleks on kavas pakkuda kontoomanikele raha paigutamisel teavitust, nõustamisteenuseid ja investeerimistooteid.

"Me oleme juba kevadest saati valmistunud selleks. Ma ei saa nüüd konkreetselt detailselt toodetest veel rääkida, saan mainida, et asjad on töös. /.../ Me teeme enda poolt kõik, et need lahendused oleksid võimalikult atraktiivsed, et kuigi süsteem läheb vabatahtlikuks, siis inimesed oleksid huvitatud ka meie panga kaudu neid erinevaid lahendusi otsima," rääkis Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas.

LHV jaoks oleks see konto iseenesest põhitoode, mille kasutamiseks soovib LHV ka teistest pankadest kliente juurde saada.

"Kindlasti see tekitab hea konkurentsi ka pankade seas, sest kõik pangad tahavad teiste pankade fondide kliente samuti oma inveseerimiskontole meelitada. /.../ Kuna me räägime pikajalisest investeerimisest, mis kestab aastakümneid, siis me tahame, et see investeerimine oleks võimalikult mugav ja automaatne kliendi jaoks, mis kindlasti on eristuv faktor toote juures. Ja teine asi on hea nõu," selgitas LHV investeeringute teenistuse juht Martin Mets.

Pankade hinnangul avavad kontod põhiliselt pensionikogujad, kes pole rahul oma pensionifondi tootlusega ning on veendunud, et suudavad oma vara ise paremini kasvatada.

"Me eeldame, et nad on ise oma n-ö investeerimisnägemusega ning kasutavad seda kontot vastavalt oma äranägemisele. Üks võimalus on muidugi sinna teha ka standardpakette või stardipakette. Mõtleme selle peale, võimalik, et hakkame ka neid pakkuma," ütles SEB Varahalduse äriüksuse juht Peeter Schamardin.

Investeerimisettevõtted on pensioni investeerimiskontode osas äraootaval seisukohal. Avaroni juht Peter Priisalm nentis, et Kantar Emori küsitluse järgi kavatseb pensioni investeerimiskonto kaudu hakata investeerima vaid kuus protsenti teise sambaga liitunutest. Tõenäoliselt nende investorite arv, kes oleks huvitatud raha investeerimisest investeerimisfondidesse, mis on Avaroni peamine äri, jääb üsna tagasihoidlikuks.

Eften Capitali juht Viljar Aarakas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eften soovib kindlasti hakata kontoomanikele teenuseid pakkuma, kuid pensioni investeerimiskonto tingimused pole veel selged.

"Me oleme veel mõned parandused tegemas juba vastuvõetud seaduses, aga see ei takisa mitte mingil moel praegusel hinnangul seda, et aprills võiks inveseerimkontot hakata valima," ütles rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste.

Pensionikontot investeeringuteks kasutavad varaklassid sarnanevad tavalisele investeerimiskontole. Endale investeerimisvabaduse, aga ka riski ja vastutuse saanud investor on kõiges muus ikkagi kohustusliku pensioni koguja.

"Pensioni inveseerimiskonto on täiesti orgaanililne teise samba osa. Põhiline eripära on see, et inimene ise teeb oma ostuseid. Aga kõik muu - see, kuidas sinna raha liigub, kuidas saab teisest sambast lahkuda, kui inimene on investeerimiskontol - toimib täpselt samamoodi kui siis, kui inimene oleks pensionifondis," selgitas Tõniste.