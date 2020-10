Seeder: koalitsioonis pole hea koostöö tunnet, kuid arutelu on läinud sõbralikumaks

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles "Esimesele stuudiole" antud intervjuus, et valitsuskoalitsioonis on suhted pingelised ja hea koostöö tunnet pole, kuid arutelu toon on läinud sõbralikumaks ning osapooltel on tahe minna edasi.

"Tuleb tunnistada, et suhted koalitsiooni sees on pingelised ja usaldust ei ole nii palju, et oleks hea koostöö tunne, mis on ühele koalitsioonile vajalik, eriti kui juba mõnda aega on koos töötatud ja kui järjest vähem saab toetuda koalitsioonilepingule, sest mitmed koalitsioonilepingu punktid on täidetud ja reaalne elu toob alati uusi väljakutseid, uusi olukordi," rääkis ta.

"Uusi olukordi on vaja lahendada, mis ei ole varasemalt koalitsioonilepingus kokkulepitud ja fikseeritud ja see eeldab head koostööd ja võimet lahendada neid küsimusi," lisas ta.

Seeder kinnitas, et Isamaa, Keskerakond ja EKRE otsivad lahendusi edasi. "Ma võin öelda, et arutelu toon on läinud tunduvalt sõbralikumaks. Ja mina küll tunnetan, et kõigil kolmel osapoolel täna on soov leida lahendus ja tahe minna edasi. Need losungid, väljaütlemised, mis on olnud ja võib-olla ka ultimatiivsed sõnumid lahendusteni ei vii ja sellest on kõik kolm osapoolt aru saanud," selgitas ta.

Seeder ütles, et vastupidiselt kuuldustele ei ole Reformierakonna esimees Kaja Kallas võtnud temaga ühendust alternatiivse valitsuskoalitsiooni loomise eesmärgi. Samuti ei soovita ta tõsiselt võtta kuuldusi, et Keskerakond ja Reformierakond on sellesisulist vestlust pidanud.

"Minu kõhutunne ja kogemus praegu ütleb, et ükski koalitsioonipartner, ei Keskerakond ega ka EKRE ei pea mingeid paralleelläbirääkimisi vaatamata sellele, et üks või teine on teinud avaldusi, et on valmis minema opositsiooni või ollakse valmis tegema kellegi teisega uus koalitsioon. Eks need kuuluvad ka teatud mõttes läbirääkimiste taktika juurde," sõnas Seeder.

Seeder ütles, et Mart Helme väljaütlemised Deutsche Wellele antud intervjuus ei olnud sobivad ning tema seda heaks ei pea. Ta rõhutas samas, et valitsuse poliitikat Helme sõnade taga ei ole.

Küll aga hurjutas Seeder meediat ja paljusid poliitikuid, et nemad on Helme sõnu edasi võimendanud.