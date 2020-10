ERR-i poliitikaajakirjanik Toomas Sildam ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et siseminister Mart Helme (EKRE) sõnavõtt on viinud valitsuse tõelisesse kriisi. Tema hinnangul on peaminister Jüri Ratase (KE) mänguruum seekord palju väiksem kui EKRE liikmete varasemate palju kõneainet tekitanud väljaütlemiste korral.

Sa oled suure osa päevast veetnud riigikogus. Millega meil siis praegu tegu on - kriisi või näitemänguga?

Ma arvan, et see on tõeline valitsuskriis. Kusjuures omapära on see, et valitsusse kuulub küll kolm erakonda, aga me näeme praegu väga selgelt Keskerakonna ja EKRE kahevõitlust, Isamaa vaatab seda rohkem pealt.

Mainisid kahevõitlust. Kes siis tegelikult mängu dikteerib - kas Martin Helme või Jüri Ratas?

Seni on kõigi selliste kriiside puhul viimase pooleteise aasta jooksul Jüri Ratase teises valitsuses mängu dikteerinud Keskerakond, mis on lõppenud sellega, et EKRE juhid on siis kas või sellise poole tera õigustuse või vabanduse välja hääldanud.

Täna me nägime, kuidas ikkagi ohjad haaras Martin Helme, kes ütles, et probleem ei ole mitte selles, kas peaminister usaldab siseministrit, vaid selles, kas EKRE usaldab peaministrit. Nüüd on olukord selline nagu ta on.

Kusjuures EKRE positsioon on vaieldamatult kõige tugevam, sest isegi, kui ette kujutada, et valitsus peaks lagunema, siis nende jaoks opositsiooni kukkumine on suhteliselt valutu. Samas Keskerakonna ja Isamaa jaoks on see palju tundlikum teema ja ma kujutan ette, et see valitsus tegelikult püsib nii kaua koos, kui seljad on vastamisi Keskerakonnal ja Isamaal.

Kas see tähendab, et EKRE lähebki seda teed, et valitsus võib laguneda? Aga nad kaotavad ju oma põhilise agenda - siis unustatakse ära abielureferendum, nad saavad külge luuserimärgi.

Ma arvan, et Keskerakond tahaks nagunii, et praegu selle kriisi üks lahendus oleks abielurahvahääletuse ärajäämine.

Sellele Ratas mängib? Helme väljaütlemised andsid talle võimaluse oma tingimusi seada?

Ma arvan, et see on üks võimalus, mida Ratas soovib saavutada. Kas see nii läheb, raske öelda, sest täna ju ütles Martin Helme väga selgelt, et nemad oma väärtusküsimustest ei tagane.

Jüri Ratas oli väga konkreetne oma väljaütlemistes, et olukord on halb ja tema kodaniku, peaministrina ei saa selliseid asju heaks kiita. Aga kas võib juhtuda ikkagi niimoodi, et Jüri Ratase jutud nn punase joone ületamisest on järjekordselt taas jutud?

Mul on tunne, et selle kriisi ajal, mida võib-olla isegi EKRE juhid ei tunneta niivõrd, on oluliselt tugevamaks muutunud Keskerakonna sees n-ö liberaalne tiib, mida võib-olla Tanel Kiik kõige ehedamalt esindab. Tanel Kiik ütles ka täna ju meediale, et see on EKRE jaoks väga tõsine mõttekoht, kuidas edasi minna. Ja see on hoopis teistmoodi kriis ja tegelikult Ratase mänguruum on palju väiksem kui seni.

Kui suureks hindad tõenäosust, et see valitsus lagunebki?

Ei ennusta. Aga ma arvan, et see ei ole välistatud, kuigi pragmaatikuna ma arvan, et tõenäolisem on see, et see valitsus jätkab.