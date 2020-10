Koalitsioonierakonnad leppisid kokku, et vastuoluline abieluteemaline rahvahääletus toimub kevadel ja mitte kohalike omavalitsuste valimistega samal päeval, nagu on EKRE soovil kirjas koalitsioonilepingus.

Nädalase kriisi järel on EKRE, Keskerakond ja Isamaa lõpuks leppinud kokku koalitsiooni jätkamises.

Võimuliidu püsimine sattus küsimärgi alla pärast siseminister Mart Helme intervjuud Deutsche Wellele, kus ta ilmutas ebasõbralikkust seksuaalvähemuste suhtes. Sellega pälvis EKRE Keskerakonna juhtkonna terava kriitika.

Abielu ainult mehe ja naise liiduna defineeriva rahvahääletuse nihutamine kevadeks on EKRE suurim järeleandmine oma koalitsioonipartneritele.

Võimuerakonnad võtsid vastu ühisavalduse

Keskerakond, EKRE ja Isamaa võtsid neljapäeval vastu ka ühisavalduse, mille rõhutavad, et põhiseaduse järgi ei tohi kedagi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Samuti viitasid erakonnad põhiseaduse punktile, mille järgi on igaühel õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. See õigus lõpeb seal, kus algavad teiste inimeste õigused ja vabadused, nende tervis, au ning hea nimi.

"Meie riigi alusväärtused on ühisosa otsimises, inimväärikuses ja isikuvabadustes ning meie kohustus on suhtuda austusega kõigisse Eestimaa elanikesse," seisis ühisavalduses.

"Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele, Eesti inimeste ja riigi jaoks olulistele väärtustele ning kolme erakonna sõlmitud koalitsioonilepingule peame arendama demokraatlikku õigusriiki, kus ühiskonnas on tagatud inimõigused, sõnavabadus ja isikuvabadused; kus austatakse kõiki Eestimaal elavaid inimesi, nende vaateid ja arvamusi ning kus igaühel on võimalus ennast teostada," oli ühisavalduses veel kirjutatud.

Tingimused abieluteemalise rahvaküsitluse korraldamiseks

Ühisavalduses on ära toodud ka tingimused abieluteemalise rahvaküsitluse korraldamiseks.

"Rahvahääletust saab läbi viia ainult ühisosa otsivalt, rahumeelselt ning provotseerimata ühtegi ühiskonnagruppi. Me ei luba ühegi inimese väärikust alandada ega kedagi rünnata," märkisid erakonnajuhid avalduses.

"Valitsuskoalitsioon seisab ühemõtteliselt viha õhutamise vastu. Soovime kampaaniat läbi viia keskendudes sisulistele argumentidele ja maailmavaatelistele tõekspidamistele, vältides solvavat ning ähvardavat retoorikat ja käitumist," seisis avalduses.

Erakonna juhtide avalduse järgi on rahvahääletus riigielu küsimusena abielu mõiste üle plaanis läbi viia 2021. aasta kevadel lähtudes ühisavalduses välja toodud põhimõtetest ning kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja põhiseaduslike väärtustega.

Koalitsioon on Helme hinnangul tugevam kui kunagi varem

EKRE esimees Martin Helme ütles neljapäevasel pressikonverentsil, et kriisi tulemusel õppis koalitsioon palju ning on tugevam kui enne.

"Mul ei ole kunagi olnud kahtlust selles, et tänane koalitsioon tänaste erakondade kombinatsioonis on parim valik Eestille," sõnas Helme ja lisas, et ei maksa minna kaasa opositsiooni võltsrünnakutega.

Ratas nõustus, et praegune koalitsioon on Eestile parim ja lisas: "Me suudame tegelikult Eestimaa elu ja eesti inimeste elu teha paremaks".

Isamaa esimees Helir-Valrod Seeder ütles, et tema ei tea, kas koalitsioon just kriisist tugevamana välja tuli, kuid kindlasti targemana.

"Rahvatarkus ütleb, et valulik armastus pidigi see kõige parem armastus olema," teatas Seeder.

Kõik poliitikud nentisid, et viimased päevad olid keerulised, kuid kriisist õnnestuti siiski edukalt välja tulla.

"Ma ütlen seda täiesti siiralt: Jüri on Eesti poliitika kõrgpilotaaž," sõnas Helme Ratase kiituseks.

Kallas: EKRE pääses ilma igasuguse tagajärjeta

Opositsioonilise Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles koalitsiooni leppimist hinnates, et kui Mart Helme jätkab siseministrina ning Eesti sise- ja välisjulgeolekut ohustavale sõnavõtule ei järgne mitte mingisugust hukkamõistu, siis saab öelda, et EKRE pääses ilma igasuguse tagajärjeta.

"EKRE on valitsuses end kehtestanud ja see on kaotus Eestile. Rahvahääletus vähemuste õiguste üle ning valitsuse deklaratsioon diskrimineerimisest hoidumise ja inimeste väärikuse kaitmise kohta ei lähe kuidagi kokku. Igasugune lõhestamine on aha otsene oht meie julgeolekule," märkis Kallas. "Tänane valitsuse avaldus on äärmiselt küüniline arvestades, mis meid ees ootab. Valitsuskriis võib ju läbi olla, aga väärtuskriis kestab."

Reformierakond oli Kallase kinnitusel aktiivne ja pakkus välja võimaluse moodustada valitsus, kus ei ole EKRE-t. "Kahjuks alluti EKRE väärtustele selle asemel, et selg sirgu lüüa," lisas ta.

Ühisavalduse tekst