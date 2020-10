Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder tõdes parlamendierakondade esimeestele saadetud pöördumises, et kuna abielu teema on juba praegu ühiskonnas teravalt üleval, siis on kevadine rahvaküsitlus ainuõige valik, et pinged maha võtta.

"Rahvaküsitlus on tänases olukorras mõistlik valik, sest see aitab tuua selguse ja lahenduse aastaid kestnud vaidlusele. Otsustamatus või otsuse edasi lükkamine võrdub aga noa pööramisega haavas – see mitte ei paranda, vaid tekitab valu juurde," kirjutas Seeder.

Seeder märkis, et abieluteemalise väärtuskonflikti algus ulatub kuue aasta tagusesse aega, kui "poliitiliste sobingute" tulemusena kehtestati Kooseluseadus.

"Loodus mõtestab perekonda naise ja mehe liiduna, mis on avatud uue elu maailma tulekule. Sellisena erineb see suhe kõikidest teistest paarisuhetest. Erineb oma olemuselt. See, kuidas mõtestab perekonda ja abielu Eesti ühiskond on aga meie kõigi ühise kokkuleppe tulemus," jätkas parteijuht.

"Seda arutelu ei saa enam edasi lükata ja küsimus väärib rahva vastust. Seega on aeg tegutseda. On aeg lõpetada ühiskonna ja inimeste vaenamine. On aeg lõpetada ühiskonna vaenamine ja korraldada abielu määratlemise rahvaküsitlus nii kiiresti kui võimalik. Isamaa seisukoht on kindel – abielu peab jääma naise ja mehe liiduks," märkis Seeder.