Õhtulehe avaldatud artikkel, pildid ja videod, kus on näha, et haridus- ja teadusministeeriumi autojuht sõidutab minister Mailis Repsi lapsi, ei ületanud Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutovi hinnangul ühtegi eetilist piiri.

Šmutov ütles ERR-ile, et väljaanne ei pildistatud lapsi, vaid Õhtulehe fotograafid ja videograafid jälgisid ministeeriumi ametiautot. Seda, kes ametiautot kasutab, ei saanud väljaanne mõjutada.

Šmutov selgitas, et ühtegi eetilist piiri väljaanne ei ületatud ning lapsi ja autojuhti koheldi õiglaselt.

"Lapsed nendel piltidel ja videotel, mitte ainult Mailis Repsi enda lapsed, vaid ka teised lapsed, on kõik äraudutatud. Äraudutatud on ka autojuht. Et nad poleks äratuntavad, just sellepärast, et neid kaitsta. Aga näidata, et väärkasutamine toimub, siis seda peab ju kuidagi suutma tõestada," ütles peatoimetaja.

Ta rõhutas, et seda on eriti oluline teha ajal, kus valitsuse liikmed räägivad võltsmeediast ja -uudistest. Šmutov selgitas, et väljaanne avaks end rünnakutele, kui väidaks tõestuseta, et väärkasutamine toimub.

Šmutovi sõnul räägiti kõik eetilised nüansid Õhtulehe toimetuses põhjalikult läbi ning kaaluti, mida peaks avaldama ja mida mitte.

"Me ootasime kahte sorti vastukaja. Esimene ongi vastukaja, et kasutatud on lapsi ja see on väga halb. Ja teine, et rünnatakse üksikema," ütles peatoimetaja ja selgitas, et kumbki neist ei räägi tegeliku probleemi sisust ja on emotsionaalsed kõrvalteemad.

Ta täpsustas, et Eestis ongi üksikisade ja -emade olukord halb, neid tuleks rohkem aidata ja nad vajavad rohkem riigipoolseid toetusi.

"Aga see ei räägi sellest probleemist, millest me kirjutame. Mis on korruptsioon, mis on see, et minister vassib ja minister on valetanud," sõnas Šmutov.

Tema sõnul saabki emotsionaalsete teemade pealt fookust kõrvale juhtida, kuid neist asjadest tuleks eraldi rääkida.

"Tähtis on see, et Eesti Vabariigis on minister, kes valetab. Ja räägime selle teema selgeks. Siis võime rääkida selgeks üksikemade olukorra Eestis ja võime rääkida selgeks ka ükskõik, mis teised teemad," lisas peatoimetaja.