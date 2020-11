Tammerk ütles ERR-i uudisteportaalile, et kui lapsed satuvad mõne uudise kajastamisesse, tuleb vaadata, kas nende huvid on kaitstud. Seejuures pole oluline, kas lapsevanem või nende õpetaja on midagi teinud, mis kajastamist vajab.

"Praegu on lapsed asjatult ja ebaeetiliselt Õhtulehe poolt selle asja sisse tõmmatud," sõnas Tammerk.

Tema hinnangul saab seda teemat käsitleda nii, et lastest ei avaldata äratuntava keskkonna, näiteks lasteaia või kooli juures tehtud fotosid ja videoid.

"Avaliku hüve võimalik väärkasutamine on kindlasti teema, mida ajakirjanduses uurida ja kajastada, siin ei ole küsimustki. See ongi ajakirjanduse üks ülesanne," ütles Tammerk.

Samas sõnas ta, et praegu jääb mulje, nagu oleks Õhtulehe toimetus läinud kergema vastupanu teed ning ei ole mõelnud piisavalt laste huvidele.

"See on justkui põhimõte, et eesmärk pühitseb abinõu. Meil oli tarvis teha lugu ja lugu on seotud lastega, aga meie jälitasime autot ja lapsed on nagu kaasanne," arutles Tammerk ja lisas, et selline mõtteviis pole eetiline.

Fotode hägustamisest ei piisa

Tammerki sõnul ei võta ka laste hägustamine fotodel probleemi olemasolu ära, kuna need lapsed on siiski oma keskkonnas äratuntavad.

Ta lisas, et mõnel juhul võib hägustamine kaasa aidata, näiteks, kui fotol on avalikkusele tundmatu isik.

"Me peame kohe seda võimaliku avaliku raha väärkasutuse teemat kajastades hindama, kas me mingi aspektiga võime kellelegi kahju tekitada. Antud juhul lastele, kes on kõige tundlikum ajakirjanduseetika valdkond," sõnas nõunik.

Tema sõnul pole õigustatud ka väited, et lapsevanem ise jagab avalikult sotsiaalmeedias oma lastest pilte. Tammerk sõnas, et ajakirjanduses avaldatud pildid, mis on lastest tehtud salaja, on täiesti teise kontekstiga ning need võivad lastele kahju teha.