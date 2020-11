Reps ei plaani ministriametist taanduda

Mis viltu läks selles loos, kui me räägime sellest, et teie autojuht on sõidutanud teie lapsi? Kas oleks pidanud töölepingus riigikantseleiga need asjad sinna sisse kirjutama ja siis oleks ju kõik korras olnud?

No kõigepealt, ega küsimus ei ole ju juriidiline. Juriidiliselt ongi antud ministrile auto, mille eest makstakse erisoodustusmaksu, mis võimaldab tal sõita ka erasõite. Ja peatuda vajadusel näiteks poe ees või kus iganes vaja on, või ka laste lasteaia ees.

Nüüd teine küsimus, mis on autojuhiteema. Siis on see, et loomulikult on need olnud ju vastastikusel kokkuleppel. Küsimus ei ole ju olnud selles, et kedagi on sunnitud või mõjutatud. See on kujunenud nelja aasta jooksul nii eelmise autojuhiga kui selle autojuhiga. Autojuhi vahetus ei olnud seotud minu isikuga, siin olid muud teemad haldusosakonnal.

Kahjuks see proportsioon, mis nüüd nendest videotest ja lõikudest välja tuleb, on seotud sellega, et vahepeal on olnud siin eelarvemenetlused ja COVID-i kriisikoosolekud, seonduvalt mitmete väga erakorraliste asjaoludega.

Tõesti, see proportsioon nendest päevadest, kus ma pean olema pikemalt kui kell 17, millal lapsed oma lasteaiast ja koolist tulevad, ja siis autojuht on nad koju sõidutanud ja toonud auto sinna, kus need nõupidamised on. Oma sõite, kahjuks jah, tuleb nüüd välja tagurpidi, nagu eelmine autojuht kommenteeris, et oma tööalaseid sõite ma tegin pigem ise. Ja see kellaaeg, mis on täpselt pool viis või viis, millal siis väiksem eelkoolist ja veel väiksem lasteaiast tuleb, on kippunud olema nii, et viimastel nädalatel on seda teinud pigem rohkem autojuht kui mina.

See proportsioon on läinud veidi, ütleme selliseks kummaliseks. Aga minu soov emana on ise oma lastele alati toimetused teha. Ja see põhjus on see, et eks autos tipptunni ajal sõites saab juba maailmaasju nii palju arutada ja see on selline võrratu koosolemise aeg.

Nii et teie arvates õieti midagi viltu polegi läinud ja kõik jätkub samamoodi edasi?

Küsimus ei ole, veel kord, kas ta on juriidiliselt korrektne. Juriidiliselt ta on viimastel nädalatel võibolla ebaproportsionaalselt kujunenud. Ja seaduse mõttes või sellises juriidilises mõttes ei olegi küsimus. Ta näib ebaproportsionaalselt oma võimaluste kasutamisena, mis on kindlasti tekitanud arusaamatust. Selles osas ma loomulikult mõistan neid reaktsioone.

Aga mis te siis edasi teete, jätkate ministritööd? Aga kes siis lapsi saab sõidutada? Kuidas te seda asja lahendama hakkate?

Hea küsimus, kuna kõik need asjad kulmineerusid öösel. Eks ma siis pean mõtlema sellele, kuidas ma neid tööalaseid sõite, vabandust, tööalaseid koosolekuid saan selliselt lõpetada, et kella neljast lahkuda. Et tekib muidugi küsimus, kuidas me neid asju edasi korraldame.

Suuremate lastega, loomulikult, ei ole mitte mingit küsimust. Me elame õnneks sellises kohas. Ma ei ole ju minister aastaid olnud. Ikkagi erakorralised sõidud teen lastele ise, niimoodi see on kujunenud. Meil ju kodus on lapsehoidja olemas. Selline õhtune aeg lastel on turvatud. Aga jah, mu lapsed ei sõida autoga ja need logistilised teemad nii on lahendatud.

Eks siis tuleb selline hea tasakaalupunkt leida. Väga tõsiselt kaaluda, millised on need arutelud, kust minister ei saa puududa ja oluliselt tõsisemalt oma kalendrile otsa vaadata.

Igal juhul ministrina te jätkate?

Neid väljakutseid, mida täna minult oodatakse, on väga palju. Eriti nüüd COVID-i tõttu raskel ajal. Kahtlematult haridusvaldkonnas olevaid väljakutseid kuidagi ma ei tahaks jätta.

Aga jah, loomulikult tuleb selle pere- ja tööelu ühildamises ja praktiliste lahenduste leidmisel olla parem ja leida need lahendused, kuidas see kooslus proportsionaalsemalt töötaks.

Meieni on jõudnud ka sellised ähmased vihjed, et ministeeriumis on olnud veel inimesi, kelle sisuline töö tegelikult on just teie lastega tegelemine. Kas see on vale?

Ei vasta tõele, see absoluutselt ei vasta tõele.

Küsimus, mille ümber eelmise autojuhi kommentaarid olid, mida ma ka Õhtulehele selgitasin, on seonduvalt sellest perioodist, kui mul Charlotte (Repsi noorim laps – toim.) oli väga väike. Nimelt, esimesed seitse kuud oma elust ta käis minuga igapäevaselt tööl kaasas. Ja sinna perioodi jääb ka Eesti eesistumine, kus tõesti tuli käia ka üsna palju Brüsselis.

Iga kord eesistumise ajal oli mul kaasas üks või teine abiline, kes sellel ajal, kui mul oli näiteks vältimatult vaja minna lavale, üldjuhul õnneks olid need kohtumised mitte rohkem kui tund või kaks, mind abistasid. Need inimesed olid väga erinevad ja nad olid alati kokkuleppelised. Ma olen väga tänulik, sest väga pikka aega me kaalusime seda, et keegi asendab mind eesistumise perioodil.

Aga seda küsimust, et nüüd oleks keegi eraldi tööle võetud või tema tööülesandeks oleks olnud lapsehoidmine, lükkan kategooriliselt tagasi, see ei vasta tõele. Nagu ma veel kord ütlen, mul on olnud 17 aastat lapsehoidja. Vastasel korral mul ei oleks olnud võimalik teha sellist karjääri, nagu ma olen poliitiliselt teinud. Nii et kodune tagala on meil olemas, olen selle eest väga tänulik.

Aga jah, tõesti, nüüd need viimaste nädalate keerulised öised nõupidamised on tekitanud ebaproportsionaalse tähelepanu sellele, et logistika, mis toimub lastel loomulikult väga rutiinselt, et kellaaeg on pool viis, olen läinud lihtsama vastupanu teed. Ja siin ma pean vaatama loomulikult, kuidas seda paremini korraldada.

Olete mõelnud ka selle peale, et mingit osa raha tagasi maksta selle auto kasutamise eest? Sest kindlasti, see teie jaoks väga ebameeldiv teema ju jätkub. Küsitakse välja, kus auto on liikunud, GPS-i kaudu on ju need autod kogu aeg ühenduses. Olete te valmis, et te võtate vastustuse, maksate tagasi, vabandate, et jätkata oma töökohal?

Loomulikult, kui mingisugused teemad hakkavad segama seda, mida haridus- ja teadusminister igapäevaselt teeb, see on haridusvaldkonna eest seismine.

Kaks sekundit tagasi me lõpetasime tõsise arutelu koolieelsete lasteasutuste seaduse ja õppekavade teemadel. Kui ükskõik, mis selline sisuline teema jääb kõrvale muud teemade ees, siis seda tuleb tõsiselt vaadata ja analüüsida.

Kui küsimus on selles, kas minisitrile antud auto kasutus, mille eest on erisoodustusmaks makstud, ei sobi erasõitudeks, siis tuleb seda sellise juhul korrigeerida. Ju siis minule antud informatsioon on olnud siiamaani vale.

Loomulikult ma võin jätkata oma isikliku autoga sõitmist, mul on ta olemas ja on kõik need aastad ka olemas olnud. Selles mõttes ei ole küsimust. Suudan ise ka väga ilusti autoga sõita.

Vastan teile otse: eks siis tuleb proprtsionaalselt see läbi vaadata ja juristid oskavad siin nõu anda, et mis ulatuses ja mida me siis peksime korrigeerima. Aga veel kord, kui see peaks minu sisulist tööd hakkama segama ja selliste praktiliste lahenduste leidmine on ebaproportsionaalselt segav, siis loomulikult vajan igasugust järgnevat korrigeerimist.