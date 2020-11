Õhtuleht heidab Repsile ette ametiauto väärkasutamist

Õhtuleht kirjutab, et jälgis haridusministeeriumi autojuhi käike kuu aja jooksul kokku kolme juhusliku tööpäeva pärastlõunal. Neist kõigil tegeles lehe andmeil autojuht ministri asemel tema laste sõidutamisega.

Repsi endine autojuht nimetas laste sõidutamist oma vanaks töörutiiniks.

Leht kirjutab ka, et ministeeriumi töötajad, välja arvatud ministri vahetu lähikond, kinnitavad, et ministri laste sõidutamine on igapäevane ja süsteemne.

Reps: isiklikud rünnakud lõhuvad laste turvatunnet

Minister Mailis Reps kommenteeris Õhtulehe artiklit sotsiaalmeedia vahendusel.

Reps kirjutab, et tema ametiauto eest on tasutud erisoodustusmaks, et seda võiks kasutada ka töövälisel ajal. "Ministriametis on mul ülipikad tööpäevad koos pingelise logistikaga, mis ei võimalda alati isikliku autoga lapsi lasteaeda ja kooli viia või neile järele minna. Ma olen väga tänulik oma autojuhile, kes on olukorda mõistnud ja ühitanud neid käike, et mul oleks võimalik ministrina tõhusamalt tööd teha," selgitab minister.

"Tasakaalu leidmine töö- ja pereelu vahel on tõesti keeruline. Kinnitan, käsi südamel, et olen andnud endast parima mõlemas rollis. Olen minister 24/7, sest Eesti hariduse hea käekäik on mu südameasi," kirjutab ta.

"Head ajakirjanikud, mul on teile siiras palve – palun ärge kasutage minu alaealisi lapsi ajakirjanduslikel eesmärkidel, vaid pöörduge otse minu poole. Isiklikud rünnakud haavavad mu lapsi ning lõhuvad nende turvatunnet," lisab Reps.

Samas tunnistab Reps postituses, et kasutas paari aasta eest ametiautot Horvaatias käimiseks.

Kantsler: ühtki töötajat pole sunnitud ministri pere heaks tööle

Haridusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütles pressiteate vahendusel, et ühtegi ministeeriumi töötajat ei ole survestatud ministri perekonna heaks tööle.

Kantsler ütles, et ministeeriumi tugistruktuuride töötajad on andnud parima, et Reps saaks eriti pingelistel tööpäevadel oma tööülesandeid täita ja on teda aidanud logistiliste probleemidega.

"Rõhutan, et nimetatud transpordivahendi puhul on tasutud õiguslikult korrektselt erisoodustustasu, mis võimaldab kasutada sõidukit ka töövälisel ajal," ütles Laidmets.

Ratas kaitseb Repsi

Keskerakondlasest peaminister Jüri Ratas kaitseb Repsi.

"Mailis Reps on pühendunud ning asjatundlik haridus- ja teadusminister, seda võivad kinnitada paljud valdkonna asjatundjad. Lisaks sellele on ta kuue lapse tubli ema, kellel tuleb 24 tunni sees ühitada nii töö kui ka pereelu. Minu hinnangul on laste ja pere kaudu ministri ründamine sobimatu," kirjutab Ratas sotsiaalmeedias.

"Mailis on ajakirjandusele ja avalikkusele oma selgitused andnud. Toetan Mailist ja hindan kõrgelt tema panust haridusvaldkonnas ning igapäevast tuge valitsuse töös," lisas ta.