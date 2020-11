Võimuliitu kuuluvad EKRE saadikud taunivad haridus- ja teadusminister Mailis Repsi (Keskerakond), et see laseb ministeeriumi autojuhil oma lapsi kooli ja koju sõidutada.

"Kui meie fraktsiooni peale mõelda, siis sellele, kes meie tegevust on jälginud, peaks olema päris selge, mida me sellest arvame. Kui ka vaadata, et näiteks kuluhüvitisi meie fraktsiooni liikmed ei kasuta autode liisimiseks, ei kasuta autode rentimiseks. Meil on selline põhimõtteline kokkulepe fraktsioonis. On selge, et on ainult üks seisukoht, meile see ei meeldi ja me seda kindlasti heaks ei kiida," kommenteeris Pohlak ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Küsimusele, kas on plaanis nõuda Repsi tagasiastumist, vastas Pohlak, et nendest asjadest on esialgu kavas rääkida omavahel.

Saatejuht Indrek Kiisler küsis, kas Repsi lahkumine valitsusest teeks lihtsamaks EKRE agenda läbisurumise.

"Ärme rutta sündmustest ette, me ju ei tea, kes võiks olla järgmine minister jne. Ma ei spekuleeriks sellega. Täna on haridusminister Mailis Reps ja vaatame, kuidas asjad edasi kulgevad," vastas Pohlak.

EKRE saadik Peeter Ernits kirjutas sotsiaalmeedias, et küsis kolmapäeva hommikul Repsilt aru, miks ministeeriumi autojuht tema lapsi küll kooli, küll trenni ja sünnipäevadele veab.

"Mailis ütles, et kõik peaks korras olema. Mina nii ei arva. Ministril on piisavalt raha, et oma laste transpordi eest maksta. Mailise käitumine pole aktsepteeritav. Punkt," kirjutas Ernits.

EKRE esimees Martin Helme ei soovinud kolmapäeval teemat ERR-ile kommenteerida.