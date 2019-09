MH17 juhtumi uurijad tahavad rääkida Ukraina poolt vangi võetud mehega

Lennuk tulistati alla 17. juulil 2014. Rahvusvaheline uurimine selgitas välja, et lennuk tulistati Venemaal valmistatud BUK-raketiga alla Ukraina nn separatistide kontrollitud aladelt. Uurijate sõnul oli rakett pärit Vene sõjaväe 53. õhutõrje raketibrigaadist.

Holland ja Austraalia peavad 298 inimesega Boeing 777 allatulistamise eest vastutavaks Venemaad.

"Huvipakkuva isiku" Volodõmõr Tsemahhi saatus sõltub Venenmaa ja Ukraina vangidevahetusest. Hollandi prokurörid soovivad, et mees jääks Ukrainasse.

Kinnitamata andmetel on Kremli-meelsete Donbassi võitlejate kunagine õhutõrjekomandör Tsemahh vangide nimekirjas, kelle Moskva tahab vahetada Venemaal vangis viibivate ukrainlaste, sealhulgas novembris Mustal merel kinni võetud 24 mereväelase vastu.

Uurimismeeskonna pressiesindaja Brechtje van de Moosdijk ütles uudisteagentuurile Associated Press, et Tsemahh on praegu Ukraina vanglas, aga kui ta välja vahetatakse ja Venemaale viiakse, on kahtlane, kas temaga saab rääkida.

Uurijad on esitanud seni süüdistuse neljale inimesele, kolmele venelasele ja ühele ukrainlasele, kuid Tsemahh nende hulgas ei ole.

"Hollandi prokurör soovib, et härra Tsemahh oleks Ukrainas, nii et ta oleks uurijatele kättesaadav ja me võiksime talle veel küsimusi esitada," ütles Van de Moosdijk.

Kohtuprotsess nelja süüaluse üle peaks algama märtsis Hollandis, ehkki pole kuigi tõenäoline, et ükski neist kohtusse jõuab, sest Venemaa ei anna oma kodanikke välja.