Terviseamet: lastega seotud meetmed on nakatumise vähendamiseks tõhusaimad

Rahvastikuminister hoiatas pühapäeval, et kirikud ja teised usuliste talituste toimumiskohad saavad tegevust jätkata vaid siis, kui järgitakse valitsuse kehtestatud nõudeid viiruse leviku takistamiseks.

Lanno sõnul pole kirik koolide, huvialaringide ja sporditegevusega võrreldes eelistatud seisuses ning praegune aeg on keeruline kõigi jaoks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On olemas meetmed, mis on natukene tõhusamad kui teised. Tahame me või ei taha, siis lastega seotud meetmed täna on need, mis on nakkuse maha võtmise osas kõige tõhusamad," ütles Lanno.

Pühapäeval tegid mitmed kogudused jumalateenistustest ülekandeid. Oli neid, kus ei lauldud üldse või asendasid koori paar lauljat. Võrreldes pühade ajaga on kolmandal advendil kirikutes vähe rahvast.

Lanno sõnul saavad kirikud jõulupühade ajal olla lahti vaid siis, kui kõiki reegleid arvestatakse. Sotsiaalministeeriumi peakaplani Ove Sanderi sõnul soovitakse kirikute uksi pühadeks mitte sulgeda.

"Me muidugi pakume erinevates kirikustes palju teenistusi, et inimesed saaksid tulla varem etteregistreerimisega. Ja loomulikult olen hästi palju rõhutanud ka seda, et tasub pidada ka vabaõhu jõuluteenistusi," rääkis Sander.

Nädala pärast selgub, millised on jõuluajal reeglid kirikutes, et nakatumisohtu vältida.

"Me oleme juba kokku leppinud eelmisel nädalal ka siseministeeriumi usuasjade talitusega ja terviseametiga, et nädala pärast me toodame veel ühe teksti, mis võtab arvesse hetke epidemioloogilist olukorda ja kus on selged suunised jõulude pidamiseks," märkis Sander.

Lanno märkis, et ühte võluvitsa või konkreetset abinõu, mis nakatumisest päästab, pole olemas. Igaüks peab oma tegemised ja käigud läbi mõtlema. Tema soovitab võimalusel teha kaugtööd ja vältida rahvarohkeid kohti.

"Olgu see siis jõuluoste tehes poes, olgu see siis jumalateenistusel, olgu see kus iganes- kontserdil või mõnes toitlustuskohas. Katsume aru saada, et nakkust on meie hulgas liiga palju selleks, et olla täna uskmatu ja mõelda kogu aeg, et minuga seda ei juhtu. Seda on võimalik saada täna igalt poolt," ütles Lanno.