Politsei- ja piirivalveameti (PPA) põhja prefekt Kristian Jaani ütles kolmapäeval pressikonverentsil, et politsei ekipaažid jõudsid sündmuskohale nelja minutiga ning esimene patrull alustas laskevigastusega naise elustamist. Naine anti üle kiirabile, kes viis ta haiglasse, kus ta suri.

"Mu meel on äärmiselt kurb, et väga traagiline sündmus eile Lasnamäel (toimus), noor inimene on elu kaotanud kellegi teise käe läbi," sõnas Jaani.

40 minuti jooksul peeti kahtlusalune kinni Mustamäelt, Jaani sõnul oli ta kaine. Ta oli läinud oma sugulaste juurde aadressile, kuhu oli registreeritud auto, millega ta sündmuskohalt põgenes, lisas Jaani.

"Alumist naabrit häiris ülemise naabri olmemüra, mis korterist kostus ja see arenes selliseks traagiliseks sündmuseks," selgitas prefekt praegu teadaolevat informatsiooni.

Ringkonnaprokurör Eneli Laurits ütles, et korteris viibis tulistamise ajal ka kaks last, kes toimetati lastehaiglasse nii füüsilise kui ka psüühilise tervise kontrolli.

"Ma ei oska kirjeldada psühholoogilist olukorda, siin sõnu ei ole. Nad on spetsialistide järelvalve all, saavad igakülgselt abi. Füüsiliselt on terved, aga vaimselt...," lisas prefekt.

Laurits sõnas, et sündmus ei puuduta ainult kahte perekonda, vaid on laiema mõjuga.

"See sündmus puudutab kogu ühiskonda, kui noor inimene või üldse inimene sellise sündmuse läbi elu kaotab, seda enam, et (ta oli) ema. See on iga ühiskonnaliiget väga sügavalt puudutav," ütles Laurits.

Ta selgitas, et teisipäeval kuulati üle kahtlusaluse tütar ning kolmapäeval üks tunnistaja. Lisaks sõnas prokurör, et kolmapäeval on plaanis üle kuulata ka kahtlusalune.

Kahtlusalusel puudus Lauritsa sõnul relvaluba ning politsei otsis läbi tema elukoha ja auto, kust rohkem ebaseaduslikke relvi ja laskemoona ei leitud.

Laurits lisas, et prokuratuur on pöördub kohtu poole, et kahtlusalune vahistada. Lisaks tapmisele saab meest kahtlustada ka ebaseadusliku relva omamises.

"See on õiguskaitse asutuste ühine eesmärk, et igasugused ebaseaduslikud relvad inimeste kodudest ja nende valdusest ära saada," selgitas ta.

Jaani täpsustas, et kahtlusalune lasi kolm lasku revolvrist, mis 1995. aastal kadunuks kuulutati. Ta sõnas, et kahtlusalune oli töötanud ka abipolitseinikuna, kuid 2016. aastal vabastati ta sellest staatusest passiivsuse tõttu.

Relva soetas kahtlusalune aastaid tagasi illegaalsel viisil, selgitas Jaani.