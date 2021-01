Neljapäeval alanud ja kohati tuliseks kiskunud riigikogu põhiseaduskomisjoni istung abielu rahvaküsitluse üle jätkub reedel virtuaalselt, mis annab komisjoni esimehele võimaluse üle aja kõnelenu mikrofoni välja lülitada.

"Kas te kujutate ette, et riigikogus ka tavalise seaduse arutelu põhiseaduskomisjonis käiks nii, et igaüks võtab ise sõna ja räägib nii palju kui tahab. See käib ka väiksemate eelnõude puhul, kus on kümme muudatusettepanekut, siis räägitakse kindel aeg ja kuulatakse põhiseaduskomisjoni esimehe kehtestatud reegleid. Täna me näeme laadatsirkuse toomist parlamenti, mis on häbiväärne ja seninägematu, minu jaoks vähemalt," kommenteeris Poolamets "Aktuaalses kaameras".

Poolametsa sõnul poleks tal midagi selle vastu, kui olukorra osas võtaks seisukoha riigikohus.

"Minul on väga hea meel, kui riigikohus võtaks sellise jantimise osas seisukoha ja tegelikult kogu Eesti avalikkus, sest küsida tõsimeeli parlamendilt seda tüüpi küsimusi, et kas surnud inimesega võib abielus olla, kas Eesti järved võib tühjaks pumbata, isegi koolilapsed saavad aru, et see on klounaad ja parlamendi häbistamine," rääkis ta.

"Igal parlamendil on õigus saada obstruktsioonist üle, igas riigis tekib oma tasakaalupunkt. Me oleme ikka talunud ööistungeid, ma olen ise seal osalenud, aga minu jaoks on see piir käes, kus tuleb hakata väga tõsiselt tegutsema ja ka kodukorra seaduse juurde minna. Keegi ei lase parlamenditööd seisma panna," lisas Poolamets.

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas kolmapäeval, et abielu rahvahääletuse eelnõule laekunud 9400 muudatusettepanekut läbi arutama ei hakata ning igal esitajal on ettepanekute tutvustamiseks aega viis minutit. Näiteks 99 ettepaneku puhul tähendab see 3,3 sekundit ettepaneku kohta.

Pevkur: arutelu objekt pole ettepanekute sisu

Põhiseaduskomisjoni liige Hanno Pevkur (Reformierakond) ütles "Esimeses stuudios" toimunud debatil Poolametsaga, et opositsiooni eesmärk pole võidelda refererendumite toimumise vastu, vaid koalitsiooni tähelepanu juhtimine asjaolule, et inimeste eraelu küsimusi ei tohiks panna rahvahääletusele.

"See, kes kellega koos elab, seda ei saa isegi EKRE keelata. Jah, ettepanekute hulgas on neid, mis on parema või halvema kvaliteediga, mõned isegi naljakad. Arutelu objekt pole aga nende sisu, vaid demokraatia, põhiseaduslike väärtuste ja referendumite väärikuse kaitse," lausus Pevkur.

Poolametsa sõnul häiris teda aga just nimelt ettepanekute sisu, mida ta nimetas ennenägematuks parlamendi mõnitamiseks. "Sina (Pevkur – toim.) küsid, et kas lemmikloomad tuleb keelata. Jürgen Ligi küsib, kas abielus mees peab üldse olema elus. See on parlamendi solvamine, millega te tegelete," ütles Poolamets.

Pevkur märkis, et kõik Reformierakonna ettepanekutes esitatud küsimused saaksid eeldatavalt hääletajatelt vastuseks ei, ja selle eesmärk oli juhtida tähelepanu asjaolule, et EKRE tahab rahvahääletusele panna küsimuse, mis on seadusega juba reguleeritud ning mida pole vaja inimestelt üle küsida.

Ettepanekute tutvustamiseks eraldaldatud vähese aja ning ajamõõdiku komisjoni neljapäevasele istungile toomist põhjendas Poolamets sellega, et iga parlament peab kaitsma oma töövõimet. "Kui obstruktsioon läheb liiale, absurdini ja segatakse koosolekuid," märkis ta.

Poolametsa hinnangul on vaja muuta riigikogu kodukorra seadust, et vähemus ei saaks parlamendis enamuse otsuseid blokeerida. "Nii kaua, kui enamus saab otsuseid teha, nii kaua koalitsioonid toimivad. Ma leian, et peame hakkama kodukorra seadust muutma, et edaspidi ei oleks kukkumine veel suurem," nentis ta.

Poolametsa sõnul saab opositsioon piisavalt sõna, kuid käesoleval juhul on mindud liiale ning parlament peabki sellele uued piirid ette panema.

Pevkuri sõnul on Reformierakond konstruktiivseks koostööks koalitsiooniga valmis, kuid selleks peaksid parlamendierakondade juhid koos maha istuma ja kokku leppima, et tervisekriisi ajal ei ole õige vaielda abielureferendumi toimumise üle.

"Riigikogu töövõime on kindlasti ohus, kui opositsioon ja koalitsioon ei suuda kokku leppida, et sellised olulised teemad jäävad kuidagi toppama. Praegu on meil tervisekriis, aga me tegeleme küsimusega, mis ei ole hetkel kõige olulisem. Välja tulla sellest on võimalik ainult siis, kui erakondade esimehed istuvad laua taha ja räägivad selle asja selgeks: et eelkõige me tegeleme praegu tervisekriisiga, et me ei lõhu ära Eestis demokraatiat, parlamentarismi," rääkis Pevkur.