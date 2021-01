Õiguskantsler Ülle Madise ütles abieluteemalise rahvaküsitluse eelnõu menetluse kohta, et tema büroo on koostamas selle õiguspärasuse kohta põhjalikku analüüsi. Riigikohtusse pöördumine selgub tema sõnul siis kui riigikogu on eelnõu suhtes otsuse vastu võtnud.

"Me oleme väga põhjalikud seda analüüsi tehes, ja see töö juba käib. /.../ Võtmekohaks võib kujuneda riigikohus," ütles Madise Vilja Kiislerile antud intervjuus Delfis.

Madise sõnul on väga raske ette kujutada sellist rahvahääletuse küsimust, mille mõlemad vastused sunnivad midagi muutma. "Näiteks kui rahvahääletusele pandaks küsimus, kas Eestis peaks lubama eutanaasiat siis "ei" korral jääb kõik nii nagu on," tõi ta näite.

Madise rääkis, et kuigi on kindlasti ühiskonna gruppe, kes praegu kannatada saavad, siis riigi õigusteadlastele on see väga huvitav aeg.

Õiguskantsler ütles, et põhiseadus ütleb seda, et rahvaküsitluse tulemus on kohustuslik riigiorganitele, riigikogu liikmed saavad hääletada aga südametunnistuse järgi. "Aga kohus peaks tegema otsuse juhindudes ka rahva otsusest."

Ta lisas veel, et rahvahääletusele võib panna küsimuse, mille nii "ei" kui ka "jah" vastus on põhiseadusega kooskõlas.

Madise märkis, et kui rahvahääletus peaks aset leidma ja küsimus jääb samaks, mis praegu, siis ühelgi juhul ei saa olla tagajärg kooseluseaduse kehtestuks kuulutamine või välismaal sõlmitud samasooliste abielude mitte tunnistamine.